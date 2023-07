Alexander Volkanovski descreve treinamento com Logan Paul e Mark Zuckerberg: ‘Ele faz tudo’

Alexander Volkanovski entrou no tatame com alguns amigos famosos antes do UFC 290.

O atual campeão dos penas do UFC enfrenta o campeão interino Yair Rodriguez em uma luta de unificação de título no evento principal de sábado. Em junho, porém, Volkanovski interrompeu seu camp de treinamento para fazer um pit stop em Porto Rico, onde treinou com Logan Paul. A sessão foi parte de um anúncio para o acordo de patrocínio entre a empresa PRIME Hydration de Paul e Volkanovski, e o rei de 145 libras saiu impressionado.

“Obviamente ele faz mais boxe. Ele lutou um pouco, ouço as pessoas dizerem. Mas sim, você vê que ele é obviamente forte e sabia o que estava fazendo”, disse Volkanovski sobre Paul quando questionado sobre a sessão de treinamento em A Hora do MMA. “Ele ainda tinha aquela consciência corporal. Mas sim, ele está até pensando em talvez fazer alguma coisa – estou ouvindo ele falando sobre vir e fazer o lance do UFC e tudo mais. Mas ele tem o boxe e também algumas credenciais de wrestling, então isso será definitivamente interessante. Acho que ele poderia.

Paul não é estranho aos esportes de combate. O influenciador da internet lutou memoravelmente por Floyd Mayweather em uma luta de exibição e trabalha regularmente para a WWE. Paul há muito flerta com a transição para o mundo do MMA também, com seu último flerte chegando na semana passada, quando ele pediu para fazer sua estreia no MMA contra Paddy Pimblett na eliminatória da potencial batalha dos bilionários entre o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e Elon Musk .

Paul declarou que lutaria de graça em qualquer card potencial de Zuckerberg x Musk e convocou o presidente do UFC, Dana White, para dar a ele Pimblett para “bater” como seu oponente de estreia.

Depois de treinar com Paulo, Volkanovski gosta do confronto.

“Você tem o fator tamanho aí”, disse Volkanovski sobre Paul vs. Pimblett. “Acho que entrar direto em uma luta do calibre dos médios do UFC não seria muito justo. [for Paul]mas acho que talvez um Paddy Pimblett ou algo assim, acho que vai funcionar.

Se essa carta aparecer, Volkanovski também terá muitas informações sobre seu bizarro evento principal.

Volkanovski treinou com Zuckerberg em fevereiro passado como parte de uma vitrine do Metaverso. Mais uma vez, Volkanovski saiu impressionado com o que viu. Ele não apenas gosta das chances de Zuckerberg vencer Musk, mas também acha que a luta acontece.

“Estou lhe dizendo, acho que é legítimo, então podemos fazer algo acontecer”, disse Volkanovski quando perguntado se ele ajudaria a treinar Zuckerberg para uma possível luta contra Musk.

“Eu realmente acho que vai [happen]. Tipo, há tantas razões pelas quais isso não pode acontecer, mas então você vê esses caras se comprometendo com qualquer coisa, tipo, eles vão fazer isso. Eles estão bastante comprometidos com isso. Você acha que esses caras estariam onde estão se não tivessem se comprometido com algo que prometeram a si mesmos ou foi algo que disseram? Então eu acho que vai acontecer. E estou lhe dizendo, Zuck é competitivo.

“Sabemos que ele já competiu no jiu-jitsu e é um atleta bem atlético. Ele entra lá e acho que adora se desafiar, e isso vai ser um desafio, algo novo, algo empolgante. E acho que isso pode acontecer. Coloque-me nesse cartão, no entanto. Eu quero estar nesse cartão. Vou ajudar a encurralar e estar nesse cartão também.

Se a luta acontecer, Zuckerberg precisará superar uma desvantagem significativa de tamanho – o Meta CEO é mais baixo e significativamente mais leve que Musk.

Mas Volkanovski está confiante de que Zuckerberg tem as habilidades necessárias para fazer o trabalho.

“Ele é completo”, disse Volkanovski. “Como eu disse, ele faz tudo. Ele faz a trocação e depois faz o grappling. Acho que ele é competitivo – obviamente ele faz um pouco mais, provavelmente é muito mais competitivo no chão. Tem que ter um pouco mais de cuidado com os pés, principalmente com esses caras espertos, eles não querem brigar e levar soco na cabeça, ainda mais com a cabeça que eles têm. Então eu acho que eles vão fazer muito mais grappling, então ele vai ter muito mais experiência em grappling, porque isso é algo com o qual ele obviamente pode ser um pouco mais competitivo.”