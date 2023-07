Alexander Volkanovski desencadeia uma enxurrada de chutes para finalizar Yair Rodriguez e defender o título no UFC 290

Alexander Volkanovski continuou a exercer seu domínio sobre a divisão dos penas enquanto derrotava mais um adversário depois de eliminar Yair Rodriguez na luta principal do UFC 290.

Foi um ataque pesado no solo no início, quando Volkanovski espancou Rodriguez em várias trocas de grappling, mas o fim veio após o contato com uma mão direita rígida no final do quarto round que levou à paralisação. Com Rodriguez agitado, Volkanovski o jogou no chão e apenas descarregou uma enxurrada de tiros até que o árbitro Herb Dean não teve escolha a não ser parar a luta.

O fim veio aos 4:19 do terceiro round, com Volkanovski defendendo o título dos penas pela quinta vez consecutiva.

“Você tem que esperar o inesperado. Esse é Yair”, disse Volkanovski. “Todo mundo que conhece esse jogo sabe o quão perigoso ele era. Serei honesto com você, durante o acampamento houve um pouco de medo. Medo de seu golpe, sabendo o quão perigoso ele era.

“Esta semana, liguei o interruptor. Eu me preparei como fiz por causa do homem que eu respeitava. Eu sou o campeão. Eu sou o rei desta divisão. Ninguém nunca vai me parar.”

O caminho para encurtar a distância para Volkanovski no início da luta envolveu levar Rodriguez ao chão e martelá-lo com um jogo sufocante. Foi um ataque metódico de Volkanovski enquanto ele mediu cada soco dado, continuando a avançar sua posição e garantindo que Rodriguez ficasse preso embaixo dele.

Ao se levantar, Rodriguez exibia sua típica criatividade com diversos chutes que vinham de todos os ângulos para o campeão dos penas. Rodríguez estava finalmente entrando no ritmo quando Volkanovski avançou, acertou-o com um soco forte e levou a luta de volta ao chão.

Volkanovski estava estabelecendo um ritmo extenuante enquanto punia Rodriguez, que tinha um corte feio aberto sobre o olho que estava vazando sangue pela lateral do rosto. De novo e de novo, Volkanovski estava ganhando tempo até que decidiu liberar seu ground and pound com Rodriguez perdido para fazer quase tudo, exceto jogar na defesa.

Não foi até a terceira rodada quando Rodriguez finalmente conseguiu um pouco de espaço para trabalhar e acertou vários chutes fortes que definitivamente chamaram a atenção de Volkanovski. Volkanovski reconheceu os golpes enquanto procurava revidar por cima de Rodriguez com seus socos.

No momento em que Rodriguez estava começando a encontrar algum conforto em pé, Volkanovski avançou com um forte gancho de direita que balançou o mexicano. Volkanovski seguiu com uma queda enfática e Rodriguez nunca mais se levantou.

Com Rodriguez apenas encobrindo, Volkanovski continuou a chover fogo de cima até que a luta foi finalmente interrompida.

“Eu sabia que aquele gancho de direita seria muito bom”, disse Volkanovski. “Mesmo ele sendo muito perigoso em pé, eu sabia que poderia ir em pé ou no chão. Estou indo atrás de todos os discos. Estou bem perto de acabar com alguns deles. O céu é o limite.”

A vitória de Volkanovski derruba outro competidor até 145 libras e o australiano continua a se consolidar como um dos maiores campeões em qualquer categoria de peso no UFC. Enquanto ele ainda espera retornar ao peso leve para outra chance de reivindicar o título, Volkanovski também voltou sua atenção para o invicto peso-pena Ilia Topuria, que estava assistindo na jaula.

“Existem algumas opções”, disse Volkanovski sobre o que vem a seguir para ele. “Vou ser completamente honesto com você, preciso fazer uma pequena cirurgia no meu braço. Vou me certificar de ficar em forma na recuperação e voltarei em breve. Eu quero esse cinto leve. Eu ainda estou vindo para isso. Quem for o próximo.

“Ilia [Topuria] tem falado demais, se ele quiser continuar, eu mostro a ele o que está acontecendo. Vou esmagá-lo também.