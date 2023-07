Alexander Volkanovski não descarta retorno em outubro para revanche contra Islam Makhachev: ‘Quero a luta do Islã’

Alexander Volkanovski tem alguns ferimentos leves para curar após sua defesa de título no UFC 290. Mas isso não significa que ele não estará pronto para uma possível revanche contra Islam Makhachev ainda este ano.

Logo após despachar Yair Rodriguez na noite de sábado, Volkanovski mencionou planos para uma cirurgia no braço. Mas ele certamente não permitirá que isso impeça sua oportunidade de se tornar um campeão do UFC em duas divisões. Com Charles Oliveira dizendo recentemente que não poderá competir em outubro, Volkanovski parece mais do que pronto para ocupar seu lugar se Makhachev for a manchete do UFC 294 em Abu Dhabi.

“Todos sabemos que quero o cinturão dos leves”, disse Volkanovski na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 290. “Todos nós sabemos que eu quero essa revanche. Eu quero que o Islã lute. Acho que não só para eu conseguir o cinturão, para recuperar a vitória, mas também acho que é uma luta enorme para o UFC.

“Acho que é uma luta que todo mundo quer ver. Foi literalmente esse tipo de luta. Foi tão perto. Foi uma luta estrondosa. Todos gostaram. Eu era muito, muito alto nível. Era [No. 1 and No. 2 pound-for-pound] indo nisso. Mostramos, realmente foi isso., Ele fez jus ao hype. Eu fiz jus ao hype e aquela luta fez jus ao hype. Nós só precisamos ver [rounds] 5 a 10”.

Volkanovski perdeu uma decisão apertada para Makhachev em fevereiro, quando os campeões peso pena e peso leve se enfrentaram. Enquanto Makhachev não marcou outra luta desde então, Volkanovski não perdeu tempo voltando aos 145 libras para sua vitória sobre Rodriguez no UFC 290.

Enquanto isso, Oliveira derrotou Beneil Dariush em maio. Mas agora ele está convocando uma luta em novembro ou dezembro, o que pode abrir as portas para Volkanovski deslizar para uma revanche imediata com a progênie de Khabib Nurmagomedov.

“É uma oportunidade muito melhor para mim entrar lá [against Islam Makhachev]”, disse Volkanovski ao se dirigir a Oliveira. “Não estou descartando isso. É engraçado. Essas pessoas querem uma folga extra e aqui estou dizendo que vou fazer uma cirurgia e provavelmente estarei lá em outubro. Isso é o que eu estou mostrando a você.

“Encontre-me um campeão, não há muitos deles de qualquer maneira. Eu sei que você talvez tenha o seu [Israel Adesanya] e eu que estamos fazendo isso. Estamos indo para lá, estamos nos mantendo ativos, estamos lutando as lutas que muita gente não faria. Acho que as pessoas precisam respeitar muito isso. As pessoas falam sobre BMFs e todo esse tipo de coisa. Eles são verdadeiros BMFs. Caras que aparecem quando há muito em jogo.”

Fora a única derrota que sofreu em sua carreira no UFC, Makhachev dominou amplamente todas as suas competições anteriores fora da guerra de cinco rounds com Volkanovski, o que deixa o campeão dos penas muito mais animado com uma revanche.

Dito isso, Volkanovski não desrespeitará Makhachev ao prever uma luta unilateral quando eles se encontrarem novamente, porque ele sabe que nada será fácil. A única diferença é que Volkanovski promete sair com dois títulos.

“Eu estaria mentindo se dissesse que vou passar por ele e fazer isso e aquilo”, disse Volkanovski. “Vai ser mais uma batalha muito disputada, mas garanto que fico com a mão levantada. Acho que vou capitalizar muito mais coisas, mas, novamente, são realmente dois caras importantes. Eles fizeram cinco rodadas e há uma boa chance de você ver outras cinco rodadas. Eu gostaria de terminar, mas nós dois somos muito bons. Pode ser esse tipo de luta.

“É um desafio que me entusiasma e obviamente é por isso que o quero. Você fala que não preciso estar motivado, mas é emocionante quando posso ter caras assim na minha frente. Aquele acampamento que eu fiz, fiz tipo 14 semanas. É tão bom ter alguém assim na sua frente. Você pergunta como você fica melhor? São coisas assim que te deixam melhor. Certos adversários na sua frente que te deixam melhor. Eu disse a mim mesmo onde você está agora não é bom o suficiente. Nessa luta, ele levantou a mão. Eu acredito que ganhei? Sim, eu tenho, mas ele levantou a mão, então preciso trabalhar nessas coisas. Vou evoluir de novo, e esses pesos leves e penas não vão ter chance”.