Alexander Volkanovski pede tiro contra Yair Rodriguez após confronto final do UFC 290: ‘Vou esmagá-lo’

Após os confrontos finais na sexta-feira, não resta mais nada para Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez fazer a não ser entrar no octógono e lutar.

Volkanovski e Rodriguez encabeçam o evento UFC 290 de sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas. A luta deles serve como a segunda de duas lutas pelo título após o co-evento principal do campeonato peso mosca entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

O campeão de 145 libras e o campeão interino ficaram cara a cara uma última vez na pesagem cerimonial de sexta-feira antes de falar com Joe Rogan. Como fizeram durante toda a semana, os dois homens mantiveram as coisas muito respeitosas, mas o campeão promete que um interruptor será acionado quando a porta da jaula se fechar.

“Tem sido muito respeitoso [on both sides]”, disse Volkanovski a Rogan. “Eu tenho dado respeito a ele, dizendo que ele é perigoso, mas toda essa merda acaba amanhã. Amanhã, vou lá fora, vou esmagá-lo. E ainda, querida. Vamos.”

“Obrigado aos torcedores mexicanos”, disse Rodriguez. “Não estamos apenas ajudando a construir o esporte juntos, mas estamos ajudando a mudar vidas aqui. Não tenho nada a dizer sobre meu oponente, todo mundo sabe que ele é ótimo, e vamos fazer um ótimo trabalho amanhã à noite. Então, apenas espere por isso. Obrigado, [Alexander]de novo.”

Os co-headliners Moreno e Pantoja têm uma história, com o desafiante conquistando duas vitórias dominantes sobre o campeão.

Anos depois, nenhum dos dois lutadores se lembra do encontro anterior; em vez disso, é tudo sobre sábado à noite, com o ouro do UFC em jogo.

“Eu e minha família fizemos muitos sacrifícios por este momento”, disse Pantoja. “Agora é aproveitar, fazer a melhor luta para todos. Eu sei que isso vai ser uma guerra.”

“Eu nem penso no passado”, disse Moreno. “Estou focado novamente em uma noite longa e incrível para os fãs mexicanos, para todo o meu povo. Viva México.”