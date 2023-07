Alexander Volkanovski vs. Yair Rodriguez destaques do vídeo da luta completa

UFC 290: Volkanovski vs. Rodriguez aconteceu em 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. O campeão dos penas do UFC Alexander Volkanovski (26-2) enfrentou o campeão interino Yair Rodriguez (15-4, 1 NC) em uma luta pela unificação do título na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Volkanovski x Rodriguez, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1: Volk fora em ortodoxo, Rodriguez também. Rodriguez se movimentando para começar, Volk assumindo o centro. Ambos os homens trocaram de posição no início, procurando criar ângulos. Volk cauteloso sobre esta gama de Rodriguez e Rodriguez está mostrando os joelhos e a mão principal quando Volk intervém. Sentindo-se fora do primeiro minuto. Rodriguez erra um chute na cabeça, por pouco. Volk pegando boa pressão, tem Rodriguez perto da cerca.Rodriguez testando a água com alguns chutes baixos. Chute corporal das terras de Yair. E outro, mas Volk pega isso e Rodriguez imediatamente pula para a guarda, sabendo que ele estava perdido ali. Rodriguez foge para a cerca, Volk pesado por cima na guarda. Tenta postura e acerta alguns tiros curtos dentro. marca da metade. Rodriguez não é capaz de criar nenhum espaço aqui e Volk está indo para a velha escola, esmagando contra a cerca. Pequenos tiros do campeão, nada grave. Julianna Peña pode ser ouvida gritando para Yair na multidão. E Volk consegue alguns bons chutes aqui, mas Rodriguez é capaz de criar espaço e ficar de pé. Volk fica em uma perna só, mas Rodriguez desvia. Volk o segura aqui e tropeça em Rodriguez. Rodriguez se levanta novamente, mas come um tiro. Volk o arrasta de volta e Rodriguez tenta um gramby. Volk fica com ele e agora na metade superior, acertando alguns bons socos. 1 minuto restante. E agora Volk entra em um triângulo de braço! Rodriguez vê e defende. Campeão parecendo extremamente bom aqui. Algumas boas fotos de cima. Tráfego unidirecional no chão. Rodriguez recompõe a guarda, mas o round acaba. O MMA Fighting marca o round 10-9 Volkanovski. Rodada 2: Essa é a rodada mais ruim que Rodriguez poderia ter tido. Desistiu e quedas fáceis e agora Volk sabe com certeza que Rodriguez não pode vencer a partir daí. Espere mais disso. Volk foi cortado sob o olho esquerdo de um cotovelo. Mas de resto ele parece perfeito. E esta rodada começa com alguns chutes de ambos os homens. E Yair lança um combo de chutes que quase não acerta. Volks pressionando. Rodriguez mostrando os chutes de todos os ângulos. Acerta um bom chute baixo. Precisa de mais disso. Volk muito paciente. Volk acerta um figurão que apóia Rodriguez, mas Rodriguez acerta um figurão de sua autoria! Volk arremessa e consegue uma queda, gira para trás. Rodriguez se levanta, mas Volk se segura, tentando devolvê-lo. Rodriguez luta com as mãos contra a cerca e Volk o derruba. Rodrigues está cozido. Volk na metade superior e começa a trabalhar bem os cotovelos. Rodriguez está sangrando agora, mas ele se levanta. Volk agarra a cintura e fica pegajoso. Retorno do tapete, tentando mover-se para trás. O wrestling não existe para Rodriguez. Ele gira para baixo e Volk colocando o trabalho agora, cotovelos da metade superior. Volk pousando em bom ground and pound. Rodriguez tentando criar scrambles, recupera sua guarda. Rodriguez tentando levantar as pernas. Isso é inútil. Volk colocando isso nele agora. Rodriguez jogando cotovelos por baixo. Sangue por toda parte. Acho que os dois homens estão sangrando agora. Grande mão direita do campeão. Rodriguez rola, mas Volk fica em cima dele. Rodriguez não tem resposta neste momento. O MMA Fighting marca a rodada 10-8 Volkanovski, 20-17 Volkanovski no geral. Round 3: Quero dizer, esta luta acabou funcionalmente. Rodriguez não desistiu dele, mas ele não tem o wrestling e Volk é muito bom defensivamente nos pés e tem um queixo muito bom. Simplesmente não há saída para Rodriguez. 15 minutos ou menos disso. Antes do início da rodada, Herb Dean dá a Rodriguez uma dura advertência por agarrar a cerca e enfiar os dedos na luva. Não tenho certeza se ele foi avisado durante a luta, mas tanto faz. Rodriguez parece mais hesitante agora. Isso provavelmente não vai ajudá-lo a conseguir um grande KO. Ele joga alguns chutes embora. Volk defende bem. Volk vê o combo vindo de Rodriguez e defende as 3 peças. Educado. Rodriguez avançando aqui, e está permitindo que ele se ofenda. Volk para com isso. Finta para os dois lados. Volk apenas esperando por sua janela. Ritmo mais lento nesta rodada. Não muito acontecendo no momento. Apenas batalha footwork. Rodriguez indo com chutes frontais. Acerta uma grande mão direita! Volk come bem embora. Chute corporal Rodriguez. Volk vai atirar a qualquer momento. Ele está apoiando Rodriguez agora, esperando para levá-lo até a cerca. Rodriguez circulando. E acerta um combo que apóia. Volk off. Combinação de 1-2 tiros que Rodriguez defende. E um chute baixo. Outro. Rodríguez lutando de volta. Mão direita. Volk acerta um gancho de direita. E um chute baixo. Pressão. Rodrigues em sua moto. Bom 1-2 do campeão. choque acidental de cabeças quando Volk entra em ação. Maldoso, direto no queixo. Isso foi um grande tiro. Droga. Rodriguez tão difícil embora. Assistir novamente a isso e a homens menores teria sido nocauteado por isso. Mas estamos de volta. Chute alto de Rodríguez falha. Erro de chute de chave saltitante. Grande gancho de esquerda e um combo de Rodriguez. E um chute na cabeça. Ele está começando a fluir. Volkk acerta uma grande direita enquanto Rodriguez balança e Rodriguez se machuca! De volta à cerca e cobrindo-se! Derrubar! Rodriguez encobrindo enquanto Volk derrama e é isso !!!!! Do nada!!!!! Volkanovski finaliza Yair Rodriguez. Alexander Volkanovski derrotou. Yair Rodriguez por nocaute técnico (socos) aos 4:19 do terceiro round.





Fonte: mma fighting