Alexandre Pantoja mira defesa de título do UFC em dezembro e sugere eliminador de Royal x Albazi

Alexandre Pantoja quer defender o título do UFC até o final do ano, mas não vê nenhum desafiante claro no peso mosca no momento.

Por isso, o talento brasileiro sugere aos casamenteiros do UFC uma luta número 1 entre Brandon Royval e Amir Albazi.

“Acho que o movimento mais razoável é eles lutarem entre si”, disse Pantoja em um episódio bônus de Trocação Franca podcast. “Ambos estão dizendo: ‘Sou o próximo, sou o próximo, sou o próximo’, e ambos são novos, então deixe-os lutar e o vencedor virá. [fight me]. É justo para todos.

“Como eu disse, a divisão ficou parada por muito tempo, e eu era um dos caras esperando na porta. Seria bom ver a divisão se movendo novamente.”

Royval foi o lutador reserva de Moreno x Pantoja no UFC 290, e conquistou três vitórias consecutivas desde a derrota por finalização para Pantoja em 2021, vencendo Rogério Bontorin, Matt Schnell e Matheus Nicolau. Albazi está com 5 a 0 sob a bandeira do UFC, uma sequência que culminou com uma vitória por decisão dividida sobre Kai Kara-France.

Pantoja disse que tirará um mês “super necessário” para relaxar depois de passar por três campos de treinamento e sofrer lesões nos últimos 18 meses. Ele vê dezembro como um possível cronograma para sua primeira defesa de título.

O produto da American Top Team disse que “será bom para Moreno fazer uma luta sem título agora”, então Royval e Albazi são as duas opções lógicas para seus próximos contendores. O ex-campeão Deiveson Figueiredo pode até colocar seu nome na cartola por ter uma vitória sobre Pantoja, mas Pantoja não está convencido.

“Até Deiveson disse que quer voltar [to flyweight]”, disse Pantoja. “Eu realmente não entendo. Deiveson é louco. Ofereceram-lhe o Manel Kape, uma luta super interessante, e ele disse que não porque o Manel Kape está muito baixo. Quando lutei com Manel Kape, eu era o 5º e ele estava desclassificado. Quando você quer lutar, não há desculpa. Manel Kape é um lutador super duro.

“Deiveson disse que vai subir para o peso-galo, ouvi dizer que ele está lutando contra Dominick Cruz e, depois que venço, ele diz: ‘Não, posso facilmente descer para o peso-mosca, estou com um bom peso’. Eu gosto dele, é um garoto bom, veio de baixo e foi um lutador dominante na categoria por muito tempo, mas acho que ele se perdeu e tomou decisões erradas. Mas ele é um campeão, um lutador muito bom.”

Pantoja disse que seu sonho é ganhar dinheiro suficiente no UFC para comprar uma bela casa para sua família nos Estados Unidos e mudar a vida de sua família para melhor no Brasil. Por esse motivo, agora, ele prefere ser apresentado em um evento pay-per-view em vez de potencialmente ser a atração principal do evento Fight Night do UFC em São Paulo em 4 de novembro, um card atualmente programado para apresentar Curtis Blaydes x Jailton Almeida como sua atração principal.

“Mas quem sou eu para dizer não, cara?” ele adicionou. “O UFC diz que eu tenho luta, eu vou lutar. Eu amo lutar pelo UFC, amo o jeito que eles tratam os atletas.”