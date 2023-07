Alexandre Pantoja relembra passagem como motorista do Uber Eats para pagar contas durante disputa de título do UFC

Alexandre Pantoja teve que superar muita coisa para conseguir a tão sonhada chance pelo cinturão peso mosca do UFC. Isso incluiu uma passagem como motorista do Uber Eats apenas dois anos antes de sua vitória sobre Brandon Moreno.

Pantoja derrotou Moreno no evento co-principal do UFC 290 no último sábado em Las Vegas para reivindicar o ouro de 125 libras. No episódio desta segunda-feira A Hora do MMA, ele disse que teve que encontrar um segundo emprego na Flórida durante a pandemia de COVID-19 para sobreviver.

Pantoja havia acabado de vencer Manel Kape por decisão em fevereiro de 2021, poucos meses depois de perder na decisão para Askar Askarov na primeira série de ilha da luta eventos em Abu Dhabi, onde desempenhou o papel de lutador reserva para uma disputa de título entre Deiveson Figueiredo e Joseph Benavidez. Ele decidiu mandar sua esposa e filhos de volta ao Brasil por algum tempo devido à falta de dinheiro.

Sozinho por oito meses na Flórida, Pantoja trabalhou como motorista do Uber Eats poucos dias antes de sua luta no UFC com Brandon Royval em agosto de 2021.

“Isso é sacrifício para mim”, disse Pantoja. “Ganhei a luta com o Manel e usei o dinheiro como entrada da casa, e trazer a minha família de volta foi o mais importante para mim. O dinheiro era curto e minha esposa começou a limpar casas e eu comecei a dirigir Uber Eats. Mas eu faria isso de novo se precisasse, sabe? Não é apenas sobre mim, é sobre minha família e meus filhos, meus dois meninos”.

Pantoja dirigia para o Uber Eats e competia em torneios de jiu-jitsu por dinheiro, disse ele, mas embolsar US$ 50.000 extras pela “Performance da Noite” por derrotar Royal mudou sua vida.

Isso não foi fácil, no entanto.

“Uma semana antes da luta [with Royval] Estou entregando Uber Eats, está chovendo e estou passando mal”, disse Pantoja. “Quando vou para a semana de luta fico muito doente e com muito medo de pegar COVID de novo. E eu apenas rezei para que não fosse COVID, porque eu só tinha um mês para minhas contas, sabe?

“Quando eu bati o peso e está tudo bem, só agradeço a Deus, porque tive uma lesão no joelho, meu LCA quebrou totalmente, e fiquei doente, mas quando recebi o dinheiro da luta sei que deu tudo certo , eu tinha seis meses de vida. Mas depois ganhei a luta e ganhei o bônus, posso fazer a cirurgia e relaxar por alguns meses e me recuperar bem.

Pantoja voltou ao octógono 11 meses depois para derrotar Alex Perez em apenas 91 segundos, consolidando sua posição como o candidato número 1. Ele esperou pela resolução da tetralogia Moreno x Figueiredo antes de finalmente ganhar sua chance.

“A profecia é verdadeira”, disse Pantoja sobre sua vitória sobre Moreno. “Tudo o que passei na vida, todas as escolhas que fiz, me fizeram ganhar o cinturão. Estou tão feliz por isso. Dei o meu melhor naquela noite, mas sei que posso fazer muito melhor.”

“Estou feliz porque conquistei o cinturão e todos conhecem minha história”, completou. “Isso é muito importante para mim porque muitos caras gostam de mim, talvez pensando que nunca poderão chegar ao cinturão. Antes de lutar pelo cinturão, eu disse na semana da luta que não preciso do cinturão, tenho tudo que preciso, meus filhos e minha vida, tenho todo o amor que tenho e não preciso do cinturão para dizer Eu sou o campeão. Este cinturão é para todos que me ajudaram neste momento.”

Pantoja credita seu técnico de longa data Marcos “Parrumpinha” da Matta, dizendo que ele merece ser eleito o “Treinador do Ano” para 2023. E agora, embora Pantoja concorde que ele e Moreno devem se encontrar mais uma vez dentro da jaula, mesmo apesar dos 3 -0 a seu favor, ele quer um novo desafio primeiro.

“Claro que quero lutar contra Moreno novamente”, disse Pantoja. “Acho que todo mundo quer ver aquela luta de novo. Não revi a luta, mas todo mundo conversou comigo e disse que é um dos melhores moscas [fights]uma das melhores lutas de título, mas acho que toda categoria precisa [move]. Ele e Deiveson mantiveram isso por dois ou três anos, [so let’s] tem outros caras na divisão. Eu sei que todo mundo quer aquela briga com o Moreno de novo, mas vamos ver no que dá [UFC President] diz Dana White. Acho que talvez colocar dois caras para lutar e depois lutar comigo.