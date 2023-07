Algar Telecom CONTRATA colaboradores no Sudeste

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, que possui um amplo portfólio com soluções de telecomunicações e tecnologia para atender clientes corporativos (B2B) e do varejo (B2C), está contratando no mercado. Isto é, se você está na busca por um novo emprego, veja a lista de cargos abaixo:

Analista Administrativo I – Uberlândia – MG – Efetivo;

Analista de Tecnologia I – TI Soluções – Uberlândia – MG e remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Uberlândia – MG – Banco de talentos;

Pessoa Analista de Segurança da Informação II (Aplicações e Dados) – Uberlândia – MG e remoto – Efetivo;

Pessoa Analista de Segurança da Informação IV (IAM) – Uberlândia – MG e remoto – Efetivo;

Pessoa Analista de Segurança da Informação IV (Security by Design)- Uberlândia – MG – Efetivo;

Programa de Aprendizagem – Aprendiz sem Barreiras (PCD) – Trabalho Remoto.

Mais sobre a Algar Telecom

Sobre a Algar Telecom, é interessante frisarmos que, desde a sua fundação, em 1954, busca oferecer as melhores soluções para os clientes. Hoje, atua em vários estados do Brasil com serviços de internet, celular, voz, dados, TI e Infra, outsourcing, vídeo e mídia de consulta para clientes corporativos e do varejo.

Mas vai além: transforma a vida de seus clientes e associados por meio de soluções que conectem pessoas e melhorem o desempenho de empresas. Em seus times, quer gente plural e sem barreiras, ágil para se desenvolver na carreira e que contribua com o desenvolvimento de pessoas e comunidades. Gente que acredita em desafios e aprendizado constante.

Como se inscrever em uma das vagas?

Bom, agora que as vagas da Algar Telecom já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

