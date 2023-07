Aliexpress SUSPENDE venda de produtos para o Brasil; veja como fica

A busca por um upgrade de hardware para o PC tornou-se uma tarefa muito mais difícil para os consumidores brasileiros. Isso ocorre devido ao aumento significativo na fiscalização da alfândega brasileira, seguindo as diretrizes e metas do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com um maior controle no que entra no país, vários vendedores do Aliexpress começaram a suspender as vendas de produtos para o Brasil. Isso inclui desde produtos simples e leves, como roupas, relógios e brinquedos, até itens mais caros, como eletrônicos.

Taxas Alfandegárias Aumentadas

Agora, esses itens estão sujeitos a receber uma taxa de 100% em cima do valor do produto e do frete para serem liberados nos postos dos Correios. Como resultado, muitas pessoas estão desistindo de comprar produtos que são reenviados para a China ou, pior ainda, apreendidos pela Receita Federal. No entanto, o processo de reenvio é longo e prejudica os fornecedores, que estão optando por uma solução mais simples: suspender indefinidamente as vendas para o Brasil, ao invés de arcar com retornos.

Os itens de informática são particularmente afetados, pois estavam disponíveis a preços mais baixos no Aliexpress e eram muito populares entre o público brasileiro. A situação atual dificulta o acesso dos consumidores brasileiros a produtos estrangeiros e destaca a importância de se buscar alternativas locais para atender às suas necessidades.

Fim do Kit Xeon

Até então, um dos queridinhos dos consumidores brasileiros, era a importação do “kit xeon”. O kit oferecia um conjunto pré-montado de hardware para PC, incluindo placa-mãe, processador e pentes de memória RAM. Até o final de 2022, muitas pessoas conseguiam comprá-lo e recebê-lo em casa, sem pagar nenhuma taxa.

No entanto, agora, devido ao peso dos produtos e a outras restrições, itens de informática como placas de vídeo, SSDs, mouses e teclados estão sujeitos a taxas exorbitantes. E assim, isso torna esses produtos ainda mais caros do que aqueles disponíveis no mercado brasileiro.

Grandes Lojas Suspendem Vendas

Como resultado, grandes lojas do Aliexpress, como a Machinist e a PC Motherboard Store, decidiram suspender as vendas para o Brasil por tempo indeterminado, e é provável que essa tendência se expanda.

A PC Motherboard emitiu um comunicado explicando a suspensão:

“Atenção amigos brasileiros: De acordo com a política aduaneira nacional do Brasil, muitos clientes relataram que o baixo valor declarado levará ao fracasso do desembaraço aduaneiro. Ou várias taxas alfandegárias são necessárias para penalizar declarações de baixo preço. A fim de limpar a alfândega sem problemas, para clientes brasileiros que compram bens em nossa loja, nós declararemos verdadeiramente o preço real do pacote. Se você precisa cooperar com o desembaraço aduaneiro quando o pacote chegar à alfândega, por favor coopere. Por favor, não compre se você se importa, obrigado por sua compreensão.” – PC Motherboard Store, Aliexpress.

O Governo Está Passando “Pente-Fino”

As taxas de importação estão cada vez mais altas e impactando diretamente as compras em grandes e-commerces como Aliexpress, Shein e Shopee. Anteriormente, a prática de taxação era menos frequente, mas com a entrada do novo governo federal, as taxas foram retomadas como uma forma de arrecadar recursos para atingir as metas do novo Arcabouço Fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



Expectativas de Arrecadação

A expectativa do Ministério da Fazenda é arrecadar cerca de R$ 8 bilhões com a taxação desses produtos, para atingir a meta de R$ 150 bilhões em 2023. Haddad defende que a retomada de taxas e novos impostos podem aumentar a receita das contas públicas em mais de R$ 100 bilhões no ano.

Diante deste cenário, é importante que os consumidores fiquem atentos e evitem arriscar novas importações chinesas, já que as taxas estão cada vez mais altas e podem impactar significativamente no valor final do produto. Portanto, é preciso avaliar se realmente vale a pena importar e se a economia obtida com a compra compensa o valor das taxas e impostos adicionais.