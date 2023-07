Alíquota do FICA: Qual é a porcentagem desse imposto e como você pode calcular?

Teixos sob o Lei Federal de Contribuições de Seguro (FICA) são compostos pelos impostos de seguro de velhice, sobrevivência e invalidez, também conhecidos como impostos de seguridade social, e pelo imposto de seguro hospitalar, também conhecido como impostos do Medicare. Taxas diferentes se aplicam a esses impostos.

Como funcionam os impostos FICA?

Os impostos FICA são uma combinação dos impostos da Previdência Social e do Medicare que equivalem a 15,3% de seus ganhos. Você é responsável por metade do total da conta (7,65%), que inclui 6,2% de imposto de Previdência Social e 1,45% Medicare imposto sobre os seus rendimentos.

Desde FICA taxes são um tipo de imposto sobre a folha de pagamento que seu empregador deve reter de seu salário, você verá essas deduções em seu contracheque. A parte da Previdência Social do FICA às vezes é rotulada como “OSADI”, que é a abreviação de imposto de “seguro de velhice, sobrevivência e invalidez”. A parte do seguro hospitalar é muitas vezes notada como um imposto do Medicare.

Por que tenho que pagar o imposto FICA?

Os empregadores têm de reter impostos – incluindo impostos FICA – de contracheques de funcionários porque os impostos são um acordo de repartição nos Estados Unidos. Quando você ganha dinheiro, o IRS quer seu corte o mais rápido possível.

Algumas pessoas são “trabalhadores isentos”, o que significa que optam por não ter o imposto de renda federal retido em seus contracheques. Os impostos da Previdência Social e do Medicare ainda sairão de seus cheques, no entanto.

Normalmente, você fica isento de retenção apenas se duas coisas forem verdadeiras:

Você recebeu um reembolso de todo o seu imposto de renda federal retido no ano passado porque não tinha obrigações fiscais.

Você espera que a mesma coisa aconteça este ano.