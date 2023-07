All-Star Arozarena arriscou sua vida para tornar realidade o sonho da MLB

Randy Arozarenaascensão de aos olhos do público é nada menos que notável – muito menos sua subseqüente ascensão a MLB estrelato.

A Arozarena está participando jogo das estrelas festividades pela primeira vez em sua jovem carreira nesta temporada. Ele entrou em campo no Seattlede Parque T-Mobile na noite de terça-feira como o único All-Star nascido no México – mas ele realmente nasceu em Cubaonde começa sua história.

Arozarena: filho adotivo do México

Carpinteiros foi considerado um dos principais candidatos ao beisebol cubano. Ele estreou no Série Nacional de Cuba quando adolescente – mas ele buscou uma qualidade de vida mais alta e um salário melhor do que o que a liga cubana poderia pagar.

Então, Arozarena saiu. Ele desertou para Méxicochegando ao país de jangada em 2015.

“Quando você está no oceano, a única coisa em que pensa e espera é chegar lá com segurança”, disse Arozarena em uma entrevista em 2020. “Existem pessoas que ficam no oceano por dias, meses, e outras que não sobrevivem porque morrem.”

Embora o sucesso não tenha vindo instantaneamente para Arozarena, sua rota cênica por ligas independentes culminou em uma oferta de contrato da Liga Principal do Cardeais de São Luísque finalmente o entregou ao raios em 2020, no que acabou sendo uma troca decisiva para ambas as franquias.

Mas Arozarena sempre agradeceu sua recepção no México, e o país retribuiu seu carinho. Arozarena tornou-se cidadã mexicana em 2022 depois que o presidente Andrés Manuel López Obrador atendeu a um pedido especial para conceder a cidadania ao jovem de 28 anos.

Uma semana All-Star memorável

Carpinteiros aterrissou em Seattle pronto para fazer barulho – e o México estrela não decepcionou.

Primeiro, Arozarena bateu 82 home runs durante o Home Run Derby na segunda-feira e por pouco não conseguiu se tornar o primeiro Baía de Tampa jogador a vencer a competição, já que Toronto estrela Vladimir Guerreiro Jr.

No primeiro turno desta terça-feira, Arozarena deu um pulo na esquerda para roubar Los Angeles Dodgers primeira base Freddie Freeman de um home run certeiro. Ele comemorou com rangers do Texas jogador de campo direito Adolis Garcia – um compatriota cubano e padrinho de sua filha.