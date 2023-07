Allison Mack, atriz de Smallville ligada ao grupo cult NXIVM, é libertada da prisão antes de cumprir sua sentença completa

Testrela da televisão Allison Mackque se declarou culpada por seu papel em um caso de tráfico sexual ligado ao grupo de culto NXIVM, foi libertada de um prisão da Califórnia, segundo um site do governo.

Mack, mais conhecida por seu papel como amiga íntima de um jovem Superman em “Smallville”foi condenado a três anos atrás das grades em 2021, depois de se declarar culpado dois anos antes das acusações de manipulando mulheres para se tornarem escravas sexuais do líder do NXIVM Keith Raniere.

Registros online mantidos pelo Federal Bureau of Prisons dizem que Mack, 40, foi libertado na segunda-feira de uma prisão federal em Dublin, Califórnia, perto de San Francisco. Sua libertação foi relatada pela primeira vez pelo Albany Times-Union.

Allison Mack evitou sentença de prisão mais longa ao cooperar no caso

Mack evitou uma sentença de prisão mais longa ao cooperar com as autoridades federais em seu caso contra Raniere, que acabou sendo condenado a 120 anos na prisão depois de ser condenado por acusações de tráfico sexual.

Ela ajudou os promotores a reunir evidências mostrando como Raniere criou uma sociedade secreta que incluía mulheres com lavagem cerebral que eram marcado com suas iniciais e forçada a fazer sexo com ele.

Além de Mack, os membros do grupo incluíam uma herdeira da fortuna de bebidas alcoólicas da Seagram, Clare Bronfman; e uma filha de estrela de TVCatherine Oxenberg da fama de “Dinastia”.

Mais tarde, Mack deserdou Raniere e expressou “remorso e culpa” antes de sua sentença em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York.