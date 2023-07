Almaviva do Brasil PROCURA novos colaboradores

A AlmavivA, uma multinacional italiana com presença estratégica na América Latina, onde é líder na transformação digital dos mercados de Customer Experience e Debt Collection, está contratando novos funcionários para compor seu time. Sendo assim, antes de falar com mais detalhes, confira quais são as vagas abertas:

Operador (a) de Telemarketing – Ativo ou Receptivo – São Paulo – SP – Call Center;

Vendedor (a) Externo de Chips – Sumaré – SP – Promotor;

Vendedor (a) Externo de Chips – Itaquaquecetuba – SP – Venda Externa;

Consultor de Relacionamentos (Com Carro) – Frutal – MG – Representação Comercial;

Consultor de Vendas – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Consultor de Vendas PAP – Cambé – PR, Cascavel – PR, Paranavaí – PR e mais – Efetivo;

Consultor de Relacionamento (Com Carro) – Recife – PE – Venda Externa;

Supervisor de Vendas C/ Carro PAP – Sarandi – PR e Cascavel – PR – Venda Externa;

Executivo de Vendas (SEG À SEX) | Adquirência I – Marília – SP – Venda Interna;

Promotor de Vendas (Com Carro) – Goiânia – GO – Demonstrador / Promotor.

Mais sobre a AlmavivA do Brasil

Sobre a AlmavivA do Brasil, é necessário ressaltar que, na América Latina, administra mais de 530 milhões de interações por ano, realizadas por meio de soluções inovadoras e personalizadas para mais de 60 clientes de diversos setores, como financeiro, telecomunicações, utilities, mobilidade, automobilística, aviação, varejo e comércio eletrônico.

A AlmavivA está conectada às transformações do mercado, à customização do atendimento e ao universo digital, unindo inteligência e tecnologia para proporcionar uma experiência superior ao consumidor.

Como se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos da AlmavivA do Brasil, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

