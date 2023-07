Alterações no WhatsApp DEIXAM usuários SURPRESOS

O WhatsApp traz inovações e atualizações visando aprimorar a experiência dos utilizadores e fornecer atrativos e recursos adicionais. São diversas transformações que, por vezes, passam despercebidas pelas pessoas. Hoje, você descobrirá duas funções recentes sobre as quais poucos foram informados, porém, são extremamente necessárias e práticas.

A cada lançamento, o aplicativo busca ampliar a sua facilidade de uso e tornar-se mais intuitivo ainda para uso diário. Com o objetivo de garantir ótimas experiências, a Meta incorpora recursos tendo base no feedback dos utilizadores do WhatsApp, que também têm a possibilidade de sugerir o que queriam acessar.

Novidades interessantes no WhatsApp

Considerando a abundância de aplicativos que estão disponíveis, as atualizações constantes são uma forma de ter o WhatsApp sempre competitivo e interessante no mercado. Aquele que oferece recursos mais inovadores, segue as tendências e assegura maior proteção aos utilizadores, é quem sai ganhando, não é mesmo?

Estando atenta a tudo o que ocorre, a empresa busca aproveitar as novas oportunidades provenientes do avanço da modernidade. Foi assim se incluiu recursos, como:

Integração com o assistente de voz;

Realidade virtual aumentada;

Pagamentos móveis;

Assim como diversas outras ferramentas que surpreendem imensamente.

Para estar sempre inteirado de tudo o que está acontecendo, você deve conhecer melhor as novidades que pouco se divulgou ainda. Elas foram concebidas para oferecer maior privacidade, segurança e controle para os utilizadores das conversas em grupo.

1.Proteção das conversas

Agora tem como arquivar os chats usando senhas dentro do app. Apenas aqueles que possuem autenticação biométrica ou código PIN acessarão o conteúdo de chats protegidos.

2.Eliminação automática das mensagens dos grupos

Essa ferramenta em fase de testes, mas permite configurar conversas de grupos para as mensagens apagarem automaticamente conforme se passar o tempo. Isso quer dizer que será possível remover o conteúdo de conversas que não são interessantes mais, liberando espaço na memória para que fique somente o que importa no momento.



Você também pode gostar:

Conexão entre ChatGTP e WhatsApp chega ao Brasil

A partir desta quarta-feira (19), os brasileiros terão acesso mais fácil às ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. Agora, além dos aplicativos dos próprios chatbots, os usuários poderão utilizar as IAs generativas diretamente pelo WhatsApp e Telegram.

Essa nova funcionalidade permitirá que as pessoas conversem com a IA de forma semelhante a um contato normal em seus celulares. No entanto, as respostas serão geradas por uma máquina conectada ao ChatGPT. O serviço será fornecido pela LuzIA, uma ferramenta de inteligência artificial que integra os aplicativos de mensagens à IA generativa. Ademais, ela estará disponível no Brasil, em português.

Lançado em março deste ano, o sistema conquistou seu primeiro milhão de usuários em apenas algumas semanas. Atualmente, conta com uma base de quatro milhões de usuários ativos e está operando em 40 países. Com sua chegada ao Brasil, o serviço visa expandir em um mercado que ocupa a segunda posição no mundo em número de usuários ativos do WhatsApp. Além do português, a ferramenta – que é gratuita – também está disponível em francês, inglês e espanhol.

Além de funções já presentes no ChatGPT, tal como responder a algumas perguntas, criar conteúdos e traduzir textos, a LuzIA permitirá também a transcrição mensagens de áudio recebidas no WhatsApp. Será possível, além disso, enviar comandos pelas mensagens de voz, sem contar com a criação de determinadas imagens.

Assim, em poucos segundos, o usuário terá em mãos uma transcrição com pouquíssimas falhas. Entretanto, algo que se deve prestar a atenção é na pontuação – o que é o de menos. As solicitações de criações de conteúdo por meio de comando de voz funcionam tão bem quanto deveria. Porém, um dos poucos quesitos que ainda deixam a desejar são as imagens criadas, algo ainda a melhorar.