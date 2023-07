Aluguel aumenta mais de 9% neste ano; Veja as cidades mais impactadas

De acordo com o Índice FipeZap de locação residencial, que monitora anúncios de imóveis na internet em 25 cidades do Brasil, o preço do aluguel residencial teve um aumento de 9,24% no primeiro semestre de 2023. Embora a alta tenha sido generalizada, duas capitais se destacaram nesse cenário.

Em Goiânia, o valor do aluguel residencial registrou um acréscimo de 24,03%, enquanto em Florianópolis o aumento foi de 23,72%. Na terceira posição do ranking de valorização dos aluguéis está a capital cearense, Fortaleza, com um aumento de 13,56% entre janeiro e junho deste ano.

O aumento nos preços dos aluguéis residenciais reflete a atual demanda por moradia nas principais cidades brasileiras. Essa valorização pode ser atribuída a diversos fatores, como o crescimento econômico, a migração de pessoas em busca de melhores oportunidades de trabalho e o déficit habitacional.

Diante desse cenário, encontrar um imóvel para alugar a preços mais acessíveis tem se tornado um desafio para muitos indivíduos e famílias. Além disso, a valorização dos aluguéis também pode impactar o mercado imobiliário como um todo, influenciando os preços de venda e a rentabilidade dos investimentos nesse setor.

Alta no valor do aluguel

O mercado de aluguel de imóveis residenciais vem apresentando um aumento significativo nos últimos meses, de acordo com os dados mais recentes do Índice FipeZap. Enquanto o indicador apontava uma alta de 1,29% em maio, em junho houve um avanço ainda maior, registrando um aumento de 1,38%.

Foi observado ainda que o preço médio do aluguel de imóveis residenciais atingiu o valor de R$ 40,03 por metro quadrado em junho de 2023. Além disso, uma tendência interessante que vem sendo observada é a valorização dos imóveis de um dormitório, que registrou um aumento de mais de 18% nos últimos 12 meses.

Esses dados indicam um cenário favorável para os proprietários de imóveis de um dormitório, que estão se beneficiando de uma maior demanda por esse tipo de unidade. Essa valorização pode ser atribuída a fatores como a procura por moradias mais compactas, adequadas para pessoas que buscam praticidade e localização privilegiada.

Recomendações para quem busca locar um imóvel

Especialistas recomendam que os interessados em alugar um imóvel pesquisem bem o mercado, busquem por opções mais viáveis em termos financeiros e considerem a possibilidade de negociar os valores com os proprietários. Além disso, é importante estar atento às condições contratuais e aos direitos e deveres tanto do locador quanto do locatário, a fim de evitar problemas futuros.

Com o mercado de aluguéis em ascensão, é fundamental que tanto inquilinos quanto proprietários estejam bem informados sobre as tendências e variações nos preços. Essas medidas possibilitam a tomada de decisões mais conscientes, visando garantir uma negociação justa e equilibrada para ambas as partes envolvidas.



Sobre o índice FipeZap

O Índice FipeZap é uma referência importante no mercado imobiliário brasileiro, sendo amplamente utilizado para acompanhar e analisar os preços de imóveis em diferentes regiões do país. Ele é resultado de uma parceria entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o portal imobiliário Zap.

O objetivo principal do Índice FipeZap é fornecer informações atualizadas e confiáveis sobre a evolução dos preços de venda e aluguel de imóveis, possibilitando uma visão mais clara e precisa do mercado imobiliário. Ele é calculado com base em anúncios de imóveis disponíveis na internet, abrangendo uma ampla gama de propriedades residenciais, como apartamentos, casas e condomínios.