Amanda Bynes dá entrada em um novo centro de saúde mental para pacientes internados, trabalhando em si mesma

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Amanda se internou em um centro de tratamento intensivo de saúde mental em Orange County no início de julho, quase uma semana após o check-out de um centro de saúde mental da área de Los Angeles para tratamento ambulatorial.

Fomos informados de que Amanda queria um lugar mais terapêutico para morar, em vez de morar sozinha em seu apartamento em Los Angeles … e sentiu que precisava de mais ajuda do que o tratamento ambulatorial estava fornecendo.

Além disso, somos informados de que Amanda está recebendo um nível mais alto de atendimento no centro de internação do que em um ambiente ambulatorial … ela está em tratamento residencial recebendo atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de participar de sessões diárias de terapia e atividades para ajudá-la desenvolver habilidades para usar quando ela sair do centro.