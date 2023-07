Amanda Seyfried tem rebeldia artística e celebra a humanidade com vagina de lã

Aatriz Amanda Seyfried tem uma coleção de arte definitivamente fora do comum. Durante uma visita ao seu apartamento em Manhattan com resumo arquitetônicoela compartilhou alguns insights interessantes sobre seu gosto eclético.

Descrevendo a casa de sua família em Catskills, Seyfried revelou uma obra de arte única: “Na minha casa no interior do estado, eu tenho, tipo, uma vagina de lã pendurada – vagina personalizada, sem brincadeira”, disse ela com um toque de humor. “Não sei porque… gosto de lembrar que somos todos humanos.”

Outra obra de arte intrigante que Seyfried exibiu foi um retrato dela mesma do pintor Mark Ryden. Ela explicou: “Ele foi inspirado por algo que eu disse sobre querer que ele me pintasse com um gato morto, e ele literalmente me pintou com um gato morto.” É definitivamente uma escolha não convencional!

O apartamento, projetado por Sarah Zames de Assembleia Geral, apresenta uma vibração “natural” em tons de terra com uma cozinha aberta e arejada. Seyfried elogiou o design, dizendo: “Eu me sinto tão em paz aqui na cidade grande, sentindo que estamos um pouco em casa, embora não estejamos em casa.”

Amanda está muito orgulhosa de seu confortável apartamento

O passeio também incluiu um vislumbre da sala de jantar, onde Seyfried exibia com orgulho sua “mesa antiga” de seu apartamento anterior. Ela compartilhou: “Eu nunca vou me separar disso … A hora do jantar é apenas óleo e comida no chão e bagunça – e uma nova mancha é feita e uma nova memória é feita e é assim que temos que ver as coisas.”

O amor de Seyfried por seus dois filhos pequenos ficou evidente na visita à sala de jogos. Ela falou sobre sua empresa cofundadora, Make It Cute, que cria casas de brinquedo esteticamente agradáveis ​​para crianças. “Queríamos criar um espaço para nossos filhos brincarem, explorarem e fazerem o seu próprio interior, mas com uma estética externa agradável e calmante para os pais”, explicou ela.

Equilibrar trabalho e maternidade é importante para Seyfried, que costumava ter a filha no set durante as filmagens de “A sala lotada.” Ela compartilhou: “Adoro fundir as duas vidas … Me senti muito sortuda por poder fazer isso.” É claro que a família desempenha um papel significativo na vida de Seyfried e influencia suas escolhas.