Amazon Brasil anuncia NOVO cartão de crédito sem anuidade; Veja como funciona

Nesta quarta-feira (26), a Amazon no Brasil surpreendeu seus clientes ao anunciar o lançamento de seu próprio cartão de crédito, em parceria com a bandeira MasterCard. Com promessas de vantagens e benefícios atrativos, a gigante do comércio eletrônico busca oferecer uma nova experiência aos consumidores que desejam adquirir o cartão futuramente.

Uma das principais vantagens do cartão Amazon MasterCard é a isenção de anuidade, algo que certamente chamará a atenção dos usuários que buscam economia e praticidade. Além disso, o cartão oferecerá cashback em todas as compras realizadas, com percentuais que variam entre 1% e 3%, tornando as transações ainda mais vantajosas.

Confira as vantagens do novo cartão

De acordo com a página de anúncio da novidade, estão previstos benefícios diferenciados para as compras efetuadas na plataforma da Amazon Brasil.

Os clientes poderão usufruir de 3% de cashback da Amazon em todas as aquisições feitas no site da amazon.com.br, o que promete aumentar ainda mais o interesse pelos produtos oferecidos pela empresa.

Outras categorias também foram contempladas com cashback atraentes. Em estabelecimentos como farmácias, restaurantes, entretenimento, viagens e compras internacionais, os portadores do cartão receberão 2% de cashback em cada transação realizada. Já em demais estabelecimentos, como postos de gasolina e outros, o benefício será de 1%.

Para os consumidores que valorizam o parcelamento de suas compras, o cartão Amazon MasterCard oferecerá uma opção de até 15 vezes sem juros, facilitando a aquisição de produtos e serviços de maior valor. Muitos itens desejados pelos consumidores, como eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e até mesmo viagens, têm um custo elevado. Desse modo, a Amazon deve tornar a aquisição mais acessível para seus usuários.

A novidade é vista como uma estratégia da Amazon para fidelizar ainda mais seus clientes e conquistar novos adeptos em um mercado cada vez mais competitivo.

A empresa espera que os benefícios oferecidos pelo cartão de crédito da Amazon incentivem o uso frequente do serviço, tornando a experiência de compra ainda mais agradável para os consumidores brasileiros.

Informações disponibilizadas pela Amazon



Além das informações sobre os benefícios, há poucos detalhes revelados, mas aparentemente existem dois tipos de cartões: um branco, com a logomarca Amazon.com.br, e outro preto, com a inscrição Amazon Prime em azul. É possível que o segundo cartão seja exclusivo para clientes do serviço de assinatura da loja e ofereça benefícios adicionais.

Quanto ao cashback, a página menciona que será contabilizado em pontos, mas não explica como funcionará o sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pontos podem ser utilizados diretamente no site da Amazon ou resgatados como dinheiro, viagens ou cartões-presente.

A página também informa que em breve os clientes poderão solicitar esse produto, indicando que alguns clientes já podem ter sido selecionados para receber o cartão. Além disso, o endereço URL da página sugere que o cartão possa ser emitido por uma empresa com a marca de outra, sendo mencionada uma possível ligação entre Bradesco e Amazon. No entanto, esses detalhes não foram oficialmente confirmados.

Em resumo, a Amazon Brasil prepara-se para lançar seus cartões de crédito próprios, com dois modelos distintos e vantagens atraentes, embora alguns aspectos, como o funcionamento do cashback e a associação com outras empresas, ainda não tenham sido completamente esclarecidos. A expectativa é que em breve os clientes poderão desfrutar desses novos benefícios oferecidos pela gigante do comércio eletrônico.