AMAZON surpreende e registra recorde de vendas no Prime Day 2023; confira agora a lista dos itens mais vendidos

O Prime Day 2023 foi aclamado como um tremendo sucesso, superando amplamente as expectativas e estabelecendo recordes inéditos em termos de vendas. Esse evento ocorreu nos dias 11 e 12 de julho e se destacou pela incrível quantidade de itens comercializados e pelas ofertas imperdíveis proporcionadas pela Amazon.

Ao longo do primeiro dia do Prime Day, a empresa alcançou o maior volume de vendas já registrado em sua história, ultrapassando todas as marcas anteriores. Os assinantes do Prime se aproveitaram das ofertas e adquiriram mais de 375 milhões de produtos em todo o mundo, resultando em uma economia total de 2,5 bilhões de dólares com base nas promoções.

Amazon considera o Prime Day 2023 como um grande sucesso

Esses resultados tornaram o Prime Day 2023 uma realização épica para a empresa. O CEO das lojas da Amazon, Doug Herrington, enfatizou que os membros Prime economizaram ainda mais este ano em comparação com eventos anteriores.

Uma das surpresas marcantes deste ano foi o notável aumento nas ofertas de produtos de pequenas e médias empresas, possibilitado pelas parcerias firmadas com vendedores independentes.

De modo geral, o Prime Day 2023 foi um triunfo absoluto para a Amazon. A expectativa é que esse evento continue crescendo e presenteando os consumidores com um dia de compras ainda mais grandioso no próximo ano.

Lista dos produtos mais vendidos no evento deste ano

No que diz respeito aos produtos mais procurados em 2023, as áreas de Casa, Moda e Beleza se destacaram como líderes em vendas, cativando a atenção e o interesse dos consumidores. Entre a vasta gama de itens altamente requisitados, o Fire TV Stick (3ª geração) obteve o título de produto mais vendido em todo o mundo durante o Prime Day. A popularidade desse dispositivo evidencia a crescente preferência dos clientes por aparelhos que oferecem praticidade e uma experiência avançada de entretenimento.

Além do Fire TV Stick (3ª geração), os consumidores aproveitaram uma seleção de produtos, incluindo:

Dispositivos eletrônicos de última geração;

Roupas elegantes;

Artigos de beleza muito desejados.

Entre os itens que conquistaram a preferência dos compradores, podemos citar os AirPods da Apple, que aprimoraram a experiência musical para os amantes de tecnologia e música. O protetor labial LANEIGE Lip Glowy Balm também se destacou.



Ademais, produtos para casa também figuraram entre os mais vendidos, como o Bissell Little Green Portable Deep Cleaner, uma solução prática e eficiente para manter os ambientes limpos.

Portanto, a lista dos produtos mais populares no Prime Day 2023 é composta pelos seguintes itens:

Fire TV Stick;

LANEIGE Lip Glowy Balm;

Apple AirPods;

Bissell Little Green Portable Deep Cleaner.

Zero anuidade e cashback no cartão de crédito da Amazon

A gigante do comércio eletrônico, Amazon, anunciou ontem (26), o lançamento de seu próprio cartão de crédito no Brasil, que será emitido pela bandeira MasterCard. A empresa abriu uma página para os clientes interessados em adquirir esse cartão no futuro, prometendo uma série de vantagens, como:

De acordo com a página de anúncio, estão sendo planejados benefícios de cashback de 3% nas compras feitas diretamente no site da Amazon. Ademais, tem também 2% em outras categorias como farmácias, restaurantes, entretenimento, viagens e compras internacionais. Para demais estabelecimentos, como postos de gasolina e outros, o cashback será de 1%.

O cashback será contabilizado em pontos, mas não foram fornecidos detalhes sobre como funcionará o programa de recompensas. Nos EUA, a pontuação pode ser usada para compras no próprio site da Amazon, ou resgatada como dinheiro, viagens ou cartões de presente.

A página também revela que haverá dois tipos de cartões disponíveis: um branco, com a logomarca, e outro preto, com a inscrição Amazon Prime em azul. É provável que o segundo cartão esteja disponível apenas para os clientes que possuam assinatura do serviço.

Embora a página sugira que alguns clientes já foram selecionados, com a mensagem “Em breve você poderá solicitar esse produto“, ainda não foram fornecidos detalhes sobre como solicitar o cartão. Além disso, há indícios de uma possível parceria com o Bradesco para emissão do cartão. Isso porque o URL sugere “cobrandcard”, o que indica uma parceria entre empresas com marcas distintas.