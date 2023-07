Analista da ESPN desmaia ao vivo na TV enquanto co-âncora implora por ajuda

Ccenas horríveis no Rose Bowlonde minutos antes do início do amistoso Real Madrid x AC Milan, Shaka Hislop perdeu a consciência durante um segmento pré-jogo. O ex-analista de futebol da GK e ESPN estava fazendo um segmento de rotina com o co-apresentador Dan Thomas, antes de cambalear e depois cair.

As câmeras ficaram focadas nos co-apresentadores, enquanto Thomas implorava por ajuda dos serviços médicos: “Shak! (em referência a Hislop) Shak! Socorro!”. Segundos depois, outros funcionários da mídia e a segurança do estádio entraram em cena, antes que as câmeras finalmente focassem em outro lugar.

Shaka Hislop, analista da ESPN, desmaia ao vivo antes do amistoso do Real MadridESPN

Estado de Shaka Hislop após desmaio

Ainda não se sabe exatamente o que ocorreu com Shaka Hislop, mas a alta temperatura, umidade e má qualidade do ar no Rose Bowl Stadium são condições onde isso pode acontecer. Especialmente em uma situação de alta tensão, como fazer uma transmissão de TV ao vivo durante a turnê do Soccer Champions.

Quanto ao status de Hislop, o analista E Thomas compartilhou boas notícias em suas contas de mídia social, garantindo que seu co-âncora estava “consciente e médicos cuidando dele”.

Atualização: Ao intervalo, Dan Thomas deu mais detalhes sobre o estado do colega. O analista da ESPN disse que eles conversaram com a família de Hislop para garantir que tudo estava sob controle.

Ele também disse que o ex Trindade e Tobago jogador se sentiu “envergonhado” e é alguém que “não gosta de fazer barulho”. Thomas disse que ainda é muito cedo para dizer o que aconteceu, mas que seu colega de trabalho e amigo está “bem e falando sobre o que aconteceu com a equipe médica.