Anatel toma decisão e divulga novas bases de dados no portal brasileiro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu mais um passo rumo à transparência e à democratização das informações relacionadas ao setor de telecomunicações no Brasil. No segundo trimestre de 2023, a Anatel publicou diversas bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, oferecendo acesso a informações valiosas para diferentes públicos interessados.

Anatel amplia a transparência com novas bases de dados no “Portal Brasileiro de Dados Abertos”

Uma das bases de dados disponibilizadas é a de “Resultados do Planejamento”. Em suma, nesta base estão contidos indicadores e metas associadas ao Planejamento da Anatel, fornecendo uma visão geral do desempenho da agência em relação aos objetivos traçados.

Indicadores de Qualidade dos Serviços (RQUAL)

De forma sucinta, a base de dados de “Indicadores de Qualidade dos Serviços” (RQUAL) é especialmente relevante para os consumidores de serviços de telecomunicações.

Dessa forma, essa base contém os resultados dos indicadores de qualidade da telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura, monitorados sob o Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações (RQUAL).

Anatel Comparador: ofertas de serviços de telecomunicações

Os interessados em comparar as ofertas dos serviços de telecomunicações poderão contar com a base de dados “Anatel Comparador”. De forma sucinta, essa base disponibiliza informações sobre os diversos planos e pacotes oferecidos pelas operadoras, auxiliando os consumidores na escolha do serviço mais adequado às suas necessidades.

Infraestrutura de backhaul/backbone nos municípios

Outra base de dados essencial é a de “Infraestrutura – Backhaul em Municípios”. Nela, são apresentadas informações sobre a infraestrutura de backhaul e backbone presentes nos municípios brasileiros. De modo geral, esses dados são fundamentais para compreender a infraestrutura de telecomunicações em cada região do país.



Participação social na regulação

A base de dados de “Participação Social na Regulação” traz informações sobre o envolvimento do público no processo de regulação em telecomunicações. Em resumo, esse é um aspecto importante para garantir a transparência e a inclusão de diferentes vozes nas decisões relacionadas ao setor.

Acesso e utilização das bases de dados

As bases de dados estão em conformidade com o Plano de Dados Abertos da Anatel (PDA 2022-2024), que está em vigor entre novembro de 2022 e novembro de 2024. Dessa forma, todas as informações podem ser consultadas pelos interessados em planilhas abertas no formato CSV, facilitando a análise e o processamento dos dados.

Além disso, a Anatel oferece aos usuários a possibilidade de visualizar os dados nos Painéis de Dados da Anatel. Em suma, essa interface permite a análise das informações de diversas perspectivas, incluindo a seleção de localidades, períodos e empresas. Com isso, é possível acompanhar os números e a evolução do mercado de telecomunicações e obter insights sobre os principais serviços regulados pela agência.

Ampla disponibilidade para diferentes públicos

De forma geral, o objetivo da Anatel é tornar essas informações acessíveis e compreensíveis para diversos públicos. Sejam consumidores em busca de melhores opções de serviços, universidades e consultorias realizando pesquisas acadêmicas, imprensa buscando dados para reportagens ou órgãos públicos acompanhando o desenvolvimento do setor, todos encontrarão na interface de publicação de dados da Anatel uma ferramenta útil e informativa.

Compromisso e transparência

Em resumo, com a divulgação dessas novas bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, a Anatel demonstra o compromisso com a transparência e a disseminação de informações relevantes sobre o setor de telecomunicações. O acesso aos dados por meio de planilhas abertas e dos Painéis de Dados possibilita a análise criteriosa dos indicadores e contribui para um maior entendimento e aprimoramento do mercado de telecomunicações no Brasil. Assim, os interessados podem encontrar mais detalhes sobre o Plano de Dados Abertos da Anatel no próprio portal da agência na internet.