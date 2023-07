Anderson Silva fala sobre Charles Oliveira, a fama contrastante de Amanda Nunes no Brasil

Anderson Silva se tornou viral no Brasil em 2011 com um nocaute perfeito sobre o rival Vitor Belfort para se tornar uma das maiores estrelas do esporte do país durante seu reinado como campeão dos médios do UFC. Uma década depois, Charles Oliveira surgiu para ocupar esse lugar.

“Do Bronx” se tornou uma sensação no final de sua corrida ao título dos leves do UFC em 2021, quebrando recordes dentro do octógono e superando Silva por uma ampla margem em termos de seguidores nas redes sociais. “The Spider” ainda pode ser o rosto e o nome mais reconhecidos do MMA no Brasil, mas a ascensão de Oliveira ainda não diminuiu, apesar da dura derrota para Islam Makhachev.

“É gratificante ver Charles [shine]um garoto que trabalha duro, é persistente e acreditou em si mesmo mais do que qualquer outra pessoa”, disse Silva ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Ele tem ótimos treinadores, [Jorge Patino] ‘Macaco’ é um grande treinador. … Quanto aos lutadores, é inacreditável. É incomparável em termos de coração, determinação e força de vontade. A Chute Boxe tem tudo isso, e Charles traz consigo. Estou torcendo por ele, sempre.”

Oliveira credita sua humildade por sua popularidade no Brasil.

Silva concorda, mas também acredita que o caminho improvável de Oliveira para o sucesso, que remonta ao seu começo difícil no UFC, o transformou em uma história a ser observada.

“Ele merece tudo de melhor”, disse Silva. “Ele é um bom garoto. Ninguém acreditou nele, nem o UFC acreditou nele, e ele está mostrando porque está lá em cima. Ele cativou a multidão de uma forma que ninguém esperava. Ele merece nosso respeito, e o Brasil tem que aplaudi-lo porque Charles merece tudo de bom. Ele é nosso campeão e temos que torcer para que ele vá lá e represente o Brasil da melhor maneira possível.”

No outro extremo do espectro de popularidade está a agora aposentada campeã do UFC em duas divisões, Amanda Nunes, que apesar de todos os seus recordes e conquistas – que incluem derrotar todas as mulheres que já tiveram o título peso-galo do UFC – saiu do MMA como uma figura relativamente desconhecida fora da bolha do MMA em seu país natal.

Nunes disse uma vez Trocação Franca ela tinha algumas ideias de por que os brasileiros não simpatizavam com ela, mas acabou se sentindo em paz com isso.

“Todo mundo tem sua própria história pessoal e verdade, sua verdade para o seu público”, disse Silva quando perguntado por que ele acreditava que Nunes não se tornou uma grande estrela no Brasil, apesar de seu sucesso na jaula.

“Sempre fiz tudo o que me propus a fazer para me deixar feliz. Nunca lutei para tentar provar absolutamente nada para ninguém além de mim mesmo, para chegar onde eu queria e ser feliz comigo mesmo na hora de ser campeão e sair daquele lugar.

“Todo mundo tem sua história e seu legado. Amanda é uma grande guerreira, inspiração para muitos atletas e para a nova geração de atletas. Todo mundo tem sua história e sua trajetória. Amanda merece nosso respeito e tem meu absoluto respeito.”