Andrew Nicholson responde com selvageria a Draymond Green: vejo isso como insegurança da parte dele

Andrew Nicholson e Draymond Verde é uma rivalidade com história, e o primeiro não perdeu a oportunidade de revidar no Golden State Warriors veterano.

Green nunca se ajustou ao fato de que Nicholson foi escolhido mais alto no draft da NBA do que em 2012, embora ser selecionado pelos Warriors tenha sido a melhor coisa que já aconteceu a Green do ponto de vista profissional.

Ele fez um discurso desbocado sobre isso anteriormente, batendo Nicholsonhabilidade de como jogador de basquete, e foi isso que trouxe uma resposta de seu rival.

Green não apenas criticou o estilo de jogo de Nicholson, como também se tornou bastante pessoal em sua aparição no Podcast P de Paul George. Ele deu a entender que Nicholson tem um tipo de corpo estranho e que não andava nem falava como um jogador da NBA.

Nicholson não teve vergonha de responder

Depois de ouvir ou ser informado sobre esta entrevista, Nicholson não perdeu tempo em postar sua própria resposta.

“Eu vejo isso como uma insegurança dele”, disse Nicholson em uma aparição recente em um podcast.

“Eu não sabia que ele estava pensando em mim nos últimos 11 anos. Eu não estava pensando em vocês, vou ser honesto com vocês.

“Eu realmente não sabia que São Boaventura era um nome muito difícil de pronunciar. Talvez seja bom eu ter ficado quatro anos na faculdade, é por isso que pude fazer isso. Tenho um bom programa em minha organização sem fins lucrativos 44 Hoops, onde temos esses tipos de coisas fônicas onde podemos realmente ajudá-lo com isso. Não tenho nenhum problema em fazer isso.”