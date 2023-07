Andrew Tate: Adam22 oferece sua esposa, LenaThePlug, ao polêmico influenciador

EUum choque de personalidades e valores, Adam22 e a esposa dele LenaThePlug recentemente ficou cara a cara com André Tateresultando em um encontro extremamente estranho que deixou muitos incrédulos.

A internet foi incendiada na semana passada, quando Adam22 decidiu adotar uma abordagem não convencional em seu relacionamento, permitindo que sua esposa filmasse uma cena íntima com outro homem na câmera. O movimento rapidamente se tornou viral, provocando discussões acaloradas e críticas de vários cantos.

No entanto, a situação piorou quando André Tateconhecido por sua polêmica opiniões e frequentes participações em podcasts, aproveitou para slam Adam22 e Lena durante uma entrevista com Tucker Carlson.

tate expressou suas preocupações sobre o que ele percebeu como uma agenda social, afirmando, “Isso é o que a Matrix quer para você como homem, eles querem a mulher no comando e o homem abaixo sem espinha dorsal, porque se a mulher está no comando, eles podem afetá-la emocionalmente e assustá-la…“

A tensão continuou a aumentar à medida que Terça-feira rolou e André Tate hospedou seu último “reunião de emergência” podcast, acompanhado por Adin Ross e o polêmico casal, Adam22 e LenaThePlug. À medida que a conversa avançava, tornou-se evidente que o assunto da conversa de Adam e Lena atividades de quarto privado estava sobre a mesa.

No entanto, mesmo André Tateconhecido por suas discussões francas, sentiu-se desconfortável investigando tais assuntos privados em um fórum público. Ele expressou sua inquietação, dizendo: “Isso é muito desconfortável de se falar, não há muitas coisas que eu acho desconfortável, e eu simplesmente acho isso desconfortável de se falar, e o motivo é… não sei, temos tantas pessoas nos observando, e estamos apenas falando sobre d- e va-a, você não acha que isso está abaixo de nós? Somos todos pessoas muito inteligentes e falamos sobre a Matrix e como eles tentam nos emburrecer e controlar nossas mentes. Essa conversa de instinto básico é apenas desconfortável.“

Andrew Tate recebe proposta desconfortável de Adam22 e LenaThePlug

Apesar do constrangimento, a conversa tomou um rumo ainda mais inesperado quando Adam22 estendeu uma oferta a Andrew Tate, sugerindo que ele poderia estar com LenaThePlug. No entanto, Tate rapidamente recusado a proposta, afirmando, “Não há absolutamente nenhuma chance de isso acontecer, e não é porque Lena não é atraente, é porque ela é casada com Adam, e não tenho interesse em sexo degenerativo sem sentido. Não tenho interesse em fazer de mim um espetáculo.“

O encontro entre Adam22, LenaThePluge André Tate deixou muitos se perguntando sobre o choque de valores e perspectivas em exposição. Embora alguns possam achar o drama divertido, ele também levanta questões sobre os limites das discussões públicas e as complexidades de relacionamentos na era digital. Só o tempo dirá se essas personalidades irão se cruzar novamente, e se tais encontros levarão a alguma resolução ou mais tensões no mundo do entretenimento online.