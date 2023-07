Andrew Tate permanecerá em prisão domiciliar em seu caso de tráfico humano após nova decisão do tribunal romeno

Atribunal na RomêniaA capital paulista decidiu nesta terça-feira prorrogar por mais 30 dias a prisão domiciliar de André Tateo influenciador de mídia social divisivo que é acusado de estupro, tráfico humano e formação de quadrilha para explorar sexualmente mulheres.

A decisão do Tribunal de Bucareste ocorre um mês depois que os promotores indiciaram formalmente a estrela da mídia social de 36 anos junto com seu irmão Tristan e duas mulheres romenas no mesmo caso. Todos os quatro réus – que foram presos no final de dezembro perto de Bucareste e negaram as acusações contra eles – permanecerão em prisão domiciliar por mais 30 dias.

Fora do tribunal na segunda-feira, Tate disse aos jornalistas que “o arco moral do universo se inclina para a justiça no final”.

“Meu irmão e eu somos pessoas extremamente resilientes. … No final, a justiça será feita”, disse ele. “Estamos sentindo que as coisas vão funcionar perfeitamente no final – e até lá vamos seguir o processo judicial.”

Os irmãos Tate, que são cidadãos do Reino Unido e dos Estados Unidos, provavelmente apelarão contra a decisão de terça-feira. Os Tates perderam seu último recurso em 6 de julho contra uma extensão de prisão domiciliar anterior.

Depois de passar três meses detidos pela polícia em Bucareste, os irmãos Tate ganharam um recurso em 31 de março para serem transferidos para prisão domiciliar. Em junho, a agência anti-crime organizado da Romênia, conhecida como DIICOT, solicitou que os juízes estendessem a medida de prisão domiciliar depois que a agência abriu sua investigação.

Andrew Tate comemora sua libertação da prisão fumando um charuto e tocando uma música de Mariah Carey

Andrew Tate, que foi acusado de vender teorias da conspiração online e acumulou 7,2 milhões de seguidores no Twitter, afirmou repetidamente que os promotores não têm provas contra ele e que há uma conspiração política destinada a silenciá-lo.

Antes da decisão do tribunal na terça-feira, apareceu um post em sua conta no Twitter que dizia: “Existem agentes da Matrix em todos os lados do espectro político. A guerra é financiada. Trump e eu somos autofinanciados. Basicamente, todos os outros são comprados e pagos. “

Há sete vítimas do sexo feminino no caso

A DIICOT alega que os quatro réus formaram um grupo criminoso em 2021 “para cometer o crime de tráfico humano” na Romênia, bem como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha.

Há sete vítimas do sexo feminino no caso, disse DIICOT, que foram atraídas com falsos pretextos de amor e transportadas para a Romênia, onde a gangue as explorou sexualmente e as sujeitou à violência física. Um réu é acusado de estuprar uma mulher duas vezes em março de 2022, segundo a agência. As mulheres foram supostamente controladas por “intimidação, vigilância constante” e alegam que estavam endividadas, disseram os promotores.

Andrew Tate foi anteriormente banido de várias plataformas proeminentes de mídia social por expressar discurso de ódio e comentários misóginos, incluindo que as mulheres deveriam assumir a responsabilidade por serem agredidas sexualmente.

Várias mulheres na Grã-Bretanha também estão entrando com ações civis para obter indenização da Tate, alegando que foram vítimas de violência sexual.