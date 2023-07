Anhanguera Ferramentas VOLTA A CONTRATAR; Veja os cargos!

Não perca tempo e vá agora mesmo em busca da inscrição!

A Anhanguera Ferramentas, empresa que é uma rede de lojas do setor de manutenção e reparos referência no interior paulista, está contratando funcionários em algumas cidades do país. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas:

Operador (a) de Logística – Centro de Distribuição – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Administradora de Contratos – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Analista de Sistemas (Nivel Pleno) – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Auxiliar de Contratos – Serra/Espirito Santo – Serra – ES – Efetivo;

Pessoa Compradora (Nivel Pleno) – Campinas – SP – Efetivo;

Gerente de Logística – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa operadora de logística – Centro de Distribuição – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Balcão – Jundiaí – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Externa – Serra – ES – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Bragança Paulista – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Centro de Distribuição – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Limeira – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Piracicaba – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Sul de Minas Gerais – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Taubaté – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Interna – Triângulo Mineiro e Região – Trabalho Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Anhanguera Ferramentas

Falando mais sobre a Anhanguera Ferramentas, podemos destacar que a rede é referência no setor de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) há mais de 25 anos. Ademais, fundada em Campinas, interior de São Paulo, conta com uma sólida parceria com os melhores fornecedores, oferecendo soluções para todas as empresas e segmentos varejo e industrial.

Ao todo, a loja está presente nas cidades de Campinas, Jundiaí, Limeira, São Paulo e Sorocaba, atendendo todo o território nacional com processos que garantem qualidade, pontualidade e eficiência de seus produtos e serviços. Vá atrás da oportunidade!

Como se candidatar em um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!