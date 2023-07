Annabelle Ham: família revela causa da morte de influencer e estrela do YouTube

TO mundo do YouTube e dos influenciadores sofreu outro golpe. Desta vez devido à morte do criador de conteúdo Presunto Annabelle22, após sofrer um ataque epiléptico.

A jovem, que acumulou quase 200.000 seguidores em suas contas de mídia social, era originalmente de Atlanta, Estados Unidos da América.

presunto costumava postar vídeos sobre sua vida, tutoriais de beleza e mensagens inspiradoras. Tem sido a família da influencer a responsável por dar a triste notícia através de uma publicação partilhada na conta de Instagram da jovem.

A causa oficial da morte é desconhecida no momento, mas ela vinha lidando com epilepsia há algum tempo e sua família confirmou que foi devido a um episódio relacionado à sua doença.

O comunicado divulgado pela família de Annabelle Ham nas redes sociais

O texto da declaração foi acompanhado por uma foto do presunto família: “Isso é Annabellefamília de. Estamos escrevendo isso com o coração pesado. Annabelle experimentou um evento epiléptico e foi para os portões do céu. Ela lutou contra isso por muito tempo e queria aumentar a conscientização sobre isso, o que faremos em sua homenagem. Annabelle foi lindo e inspirador e viveu a vida ao máximo. Todos que ela conheceu foram inspirados por sua energia e pela luz dentro de sua alma que brilhava tanto. Ela foi, e sempre será, tão amada”, diz o texto.

Além disso, sua família pede orações neste momento difícil e para evitar especulações sobre Annabelle‘Pedimos suas orações de paz para sua família e amigos durante este momento difícil, e para permitir a todos nós a chance de lamentar e trabalhar com isso como uma família. Por favor, não poste ou espalhe especulações ou detalhes infundados. Haverá um momento para compartilhar mais detalhes e aprofundar sua vida. luto. Obrigado.”