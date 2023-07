ANTECIPAÇÃO do 4º LOTE da RESTITUIÇÃO do IRPF 2023 está confirmada? Veja agora todas as informações

Na última segunda-feira (23), a Receita Federal abriu oficialmente o processo de consulta dos dados do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. Desde então, contribuintes de todo o Brasil podem confirmar se poderão receber o saldo que será depositado já na próxima segunda-feira (31).

Quem conferiu e percebeu que o nome está entre os selecionados, está tranquilo. De acordo com a Receita Federal, para estas pessoas não há nenhuma necessidade de realizar qualquer tipo de solicitação. O dinheiro será depositado normalmente na conta já nas primeiras horas da próxima segunda-feira (31).

Mas para quem conferiu os dados e percebeu que não está na lista de selecionados para o terceiro lote, há um clima de decepção. Afinal de contas, estes cidadãos terão que esperar, no mínimo, mais um mês para conferir se poderão receber a restituição do Imposto de Renda no quarto lote que será liberado pelo Fisco.

O que se sabe sobre o 4º lote da restituição

A boa notícia para estas pessoas que não foram selecionadas para o 3º lote, é que a Receita Federal já confirmou a data de pagamento do 4º lote da restituição. A ideia é liberar o saldo no dia 31 de agosto. Assim como ocorreu neste mês de julho, a consulta ao valor poderá ser feita uma semana antes.

Ao menos até este momento, não há nenhuma previsão de antecipação da data de pagamentos do 4º lote da restituição. O calendário que foi divulgado pela Receita Federal no início do ano, segue o mesmo. Do mesmo modo, também não há previsão de mudanças nas datas de pagamentos do 5º lote.

Abaixo, você pode conferir o calendário de pagamentos da restituição do Imposto de Renda para este ano de 2023.

1º lote da restituição – pago em 31 de maio;

2º lote de restituição – pago em 30 de junho;

3º lote de restituição – consulta em 24 de julho e pagamento em 31 de julho;

4º lote de restituição – 31 de agosto;

5º lote de restituição – 29 de setembro.

Correção da restituição



Segundo informações da Receita Federal, o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda vai abranger pouco mais de 5,6 milhões de contribuintes na próxima segunda-feira (31). O valor pago vai ter uma correção de 2,07%. O patamar foi tomado considerando a taxa Selic, que está em 13,75% ao ano.

Há um aumento de correção em relação ao que se registrou nos pagamentos do segundo lote, quando a patamar acrescido foi de apenas 1%. Para o terceiro lote, um cidadão que tem direito a uma restituição de R$ 1 mil, por exemplo, receberá na prática R$ 1.020,70.

O terceiro lote

No terceiro lote da restituição, a ideia da Receita Federal é atender exatamente 5.632,036 pessoas. Esta vai ser a primeira vez que existirão pagamentos também para os contribuintes não prioritários. Veja a lista completa abaixo:

16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos;

95.047 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

3.879.049 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX;

1.600.964 não prioritários que entregaram a declaração até 23 de março de 2023.

Os pagamentos

Os pagamentos do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda serão feitos de maneira automática na conta que o cidadão informou no processo de declaração deste ano. As pessoas que optaram por receber o saldo via Pix, deverão receber o dinheiro através da chave que foi informada no mesmo processo.

“Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil”, informou o Fisco.

Os contatos oficiais do Banco do Brasil são o Portal do BB e os números de telefone abaixo:

Capitais: 4004-0001;

Demais localidades: 0800-729-0001;

Telefone especial exclusivo para deficientes auditivos: 0800-729-0088.