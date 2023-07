Anthony Richardson ganha força e continua impressionando com domínio do ataque dos Colts

A novo capítulo em Indianapolis Colts história começa nesta temporada. A franquia fixou seu futuro no grande braço direito do quarterback Anthony Richardsona quarta escolha geral do Draft da NFL de 2023 — e o anterior Flórida Gator está ganhando força com o eventual Andrew Luck substituição.

Richardson melhorando na academia e em campo

Um novo relatório no domingo disse Richardson agora está tirando fotos com outros Colts titulares, indicando em qual direção o novo técnico Shane Steichen e sua equipe está se preparando com a pré-temporada a menos de duas semanas.

Richardson ganhou mais de 4,5 quilos desde a colheitadeira de primavera, mantendo a velocidade e a agilidade que o tornaram uma opção tão atraente para Indianápolis. Ele também está aprendendo o novo manual rapidamente – uma característica que não é fácil de desenvolver para quarterbacks novatos.

A competição de Richardson para snaps de primeira equipe é Gardner Minshew, que tem sido um titular caple e reserva para vários NFL times. Mas os próprios jogadores do Colts parecem mais impressionados com as qualidades que Richardson está trazendo para a mesa aos 21 anos.

Irsay tem sua preferência

Colts proprietário Jim Irsay esteve no noticiário mais recentemente por se recusar a conceder uma troca para estrelar o running back Jonathan Taylor. Mas Indianápolis‘ proprietário franco também deixou claro seus sentimentos sobre a situação de zagueiro que enfrenta Picada em seu primeiro ano como treinador principal.

Durante uma aparição no Pat McAfee Mostrar No início deste mês, Irsay reconheceu que se ajustar à NFL seria “difícil” para Richardsonmas seria necessária paciência para um jogador que já está sendo apontado como o próximo código de trapaça do futebol de fantasia.

“Para Anthony Richardson, vai ser difícil. Sabemos disso”, disse Irsay. “Mas ele tem que jogar para melhorar. Quero dizer, não há dúvida. jardineiro poderia sair e, obviamente, jogar melhor no início apenas sendo um veterano, mas temos que Antonio no campo. Isso é Shane (Picada‘s) ligar quando ele decidir fazê-lo.”