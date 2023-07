Tele Ianques de Nova Iorque garantiu uma raspagem contra o Realeza de Kansas City no domingo e Antonio Rizzo desempenhou um papel importante na vitória, acertando 4 a 4 e acertando seu primeiro home run desde 20 de maio.

Depois do jogo, Rizzo ganhou as manchetes elogiando Taylor Swift depois de mudar sua música para “…Ready For It?”

Questionado sobre a mudança, Rizzo saudado Rápidoreconhecendo seu impacto positivo na economia de todas as cidades que visita.

“Sim, um pouco Taylor Swift” Rizzo disse.

“É o verão dela, realmente. Ela está ajudando a economia em todas as cidades que ela visita. Sim, isso foi bom.”

Essa demonstração incomum de apreciação pela música da estrela pop no mundo da Major League Baseball chamou a atenção de muitos.

RizzoO desempenho de James em junho foi desafiador, com sua média de rebatidas em 0,131, uma porcentagem na base de 0,209 e uma porcentagem de rebatidas de 0,148 antes do jogo de domingo, enquanto seu OPS ficou em decepcionantes 0,356.

Rápido está em turnê pelos Estados Unidos, apresentando seu extenso repertório. Em maio, ela se apresentou no MetLife Stadium em Nova York, esgotando completamente o local por três noites consecutivas.

Enquanto isso, o Ianques de Nova Iorqueatualmente posicionada em quarto lugar no AL East com um recorde de 53-47, não alcançou o mesmo nível de sucesso nas paradas que Swift em 2023.