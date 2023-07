anúncio importante será divulgado nesta segunda-feira (03)

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam concluído o ensino médio.

O Inep, órgão responsável pela realização das provas do ENEM, divulgou aos estudantes que um anúncio importante para a próxima edição do exame será liberado nesta segunda-feira, dia 03 de julho.

É fundamental que todos os brasileiros que irão participar do ENEM em 2023 tenham conhecimento do anúncio oficial. Dessa forma, para que você possa saber quais temas serão abordados pelo anúncio, continue lendo o texto que separamos para você.

Resultado dos pedidos dos estudantes são divulgados nesta segunda (03)

Nesta segunda-feira, dia 03 de julho, o Inep irá divulgar o resultado dos pedidos de tratamento pelo nome social e de atendimento especializado enviados pelos candidatos que irão participar do ENEM 2023.

As solicitações puderam ser enviadas pelos candidatos durante todo o período de inscrições no ENEM (de 05 a 16 de junho de 2023).

Após a divulgação do anúncio, os participantes poderão enviar recursos contra o resultado entre os dias 03 e 07 de julho. As solicitações deverão ser feitas de forma online na Página do Participante do ENEM, no site do Inep.

Por fim, o resultado das análises dos recursos enviados contra o resultado será divulgado no dia 11 de julho.

Tratamento pelo nome social no ENEM 2023



O uso de nome social para indivíduos que se identificam como travestis ou como transexuais é garantido pelo decreto 8.727 de abril de 2016. No caso do ENEM 2023, puderam solicitar o tratamento pelo nome social todos os candidatos transgêneros, travestis e não-binários.

Além do uso do nome social, a solicitação também visa garantir o direito ao uso de banheiro conforme a identidade de gênero do participante nos dois dias de aplicação das provas do ENEM 2023.

Atendimento especializado no ENEM 2023

O atendimento especializado no ENEM 2023 é destinado aos candidatos que irão precisar de algum tipo de adaptação no tempo de prova e local de aplicação do exame durante a prova do ENEM.

Nesta edição da prova, puderam solicitar atendimento especializado os candidatos que se encaixassem em alguma da seguintes categorias:

Candidatos com deficiência auditiva;

Candidatos com surdez;

Candidatos com cegueira;

Candidatos com baixa visão;

Candidatos com deficiência física;

Candidatos com surdocegueira;

Candidatos com discalculia;

Candidatos com autismo;

Candidatos com visão monocular;

Candidatos com deficiência intelectual;

Candidatos com dislexia e déficit de atenção;

Candidatos gestantes e lactantes;

Candidatos com idosos ou em classe hospitalar.

Além disso, é válido mencionar também que o Inep disponibilizou novos recursos para as provas da próxima edição do ENEM para garantir a acessibilidade para os candidatos com algum tipo de deficiência visual. Dentre eles, podemos citar a ampliação da folha da prova de redação (impressa em folha A3 com espaçamento de 1,5cm entre as linhas) e também a ampliação do cartão de respostas (impresso em folha A3 e com fonte tamanho 18).

ENEM 2023: próximas datas importantes

Após conferir o anúncio oficial do Inep nesta segunda-feira, os candidatos deverão ficar atentos às próximas datas importantes previstas pelo cronograma oficial do ENEM 2023.

Os inscritos no ENEM 2023 deverão aguardar a divulgação do cartão de confirmação de inscrição, que irá acontecer no mês de outubro. O documento irá conter informações como os horários e os locais de aplicação das provas.

As provas do ENEM, por sua vez, serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Veja a divisão das provas a seguir:

05 de novembro , das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro , das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Por fim, os participantes poderão acessar o gabarito oficial do ENEM 2023 no dia 24 de novembro de 2023.

Para mais informações sobre o ENEM 2023, acesse o edital da prova.