Anvisa abre vagas para cursos gratuitos com certificado

Os cursos gratuitos ofertam grandes oportunidades para quem deseja aprimorar o currículo. A chance da vez é garantido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ).

Uma boa notícia é que são três cursos e que garantem certificado no término. Dois dos cursos gratuitos online com certificado da Anvisa têm 100 horas de duração cada e um deles é mais curto, com apenas 12 horas

Como os cursos são online, os cursos podem ser realizados de qualquer lugar do Brasil. Não há encontro presencial.

Cursos gratuitos Anvisa

Os cursos são:

Introdução à vigilância sanitária

O curso tem a durabilidade de 100 horas e serao abordados os seguintes temas:

A Vigilância Sanitária no SUS

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)

Planejamento e Programação das ações

Risco sanitário, controle e monitoramento

Regulação na Saúde

Educação e cidadania em saúde

Para se inscrever, basta clicar aqui

Segurança do paciente e Qualidade em serviços de saúde



Esse é um curso excelente para profissionais da área de saúde. São 100 horas e serão abordados estes pontos:

Introdução à Segurança do Paciente e Qualidade

1.1 Qualidade e Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: noções gerais

1.2 Cultura de Segurança em Serviço de Saúde

1.3 Gerenciamento de risco

2.Protocolos de Segurança do Paciente I

2.1 Mecanismos de Identificação de Pacientes em Serviços de Saúde 2.2 Higiene das Mãos em Serviços de Saúde 2.3 Cirurgias Seguras em Serviços de Saúde 2.4 Processamento de Produtos para Saúde Protocolos de Segurança do Paciente II 3.1 Prevenção de Lesão por Pressão 3.2 Mecanismos para a Prevenção de Quedas dos Pacientes 3.3 Erros de Medicação Investigação de Eventos Adversos em Serviços de Saúde 4.1 Vigilância, notificação, monitoramento e investigação de incidentes relacionados à assistência à saúde 4.2 Métodos, Técnicas e Ferramentas de Investigação de Eventos Adversos 4.3 Métodos, Técnicas e Ferramentas de Investigação de Eventos Adversos (Análise de Causa Raiz) 4.4 Principais Passos da Investigação de Eventos Adversos em Serviços de Saúde



Há 40 dias para terminar o curso. Os interessados poderão se inscrever neste portal

Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação

Por mais que tenha menor duração, este é um dos cursos gratuitos mais importantes para os profissionais da área. São 12 horas com os seguintes temas:

Entendendo a contaminação dos alimentos

Ambiente de Manipulação e Cuidados com Água

Manuseio do Lixo e Controle de Vetores e Pragas

Higienização

Manipuladores e Visitantes

Etapas da Manipulação dos Alimentos

Documentação e Função do Responsável pelo Serviço

Revisão do conteúdo

Para se inscrever é preciso acessar este portal

Outros cursos gratuitos

O curso EAD de Redação é uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar a escrita para a fase dissertativa dos vestibulares e concursos.

Por isso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Pouso Alegre anuncia que as inscrições estão abertas. A carga horária do curso EAD de Redação é de 260 horas e é ministrado 100% de forma online. Vale lembrar que são 200 vagas. O curso de Redação para Vestibulares e Concursos será realizado no período de 22 de agosto a 11 de dezembro de 2023. A data de término do curso pode ser antecipada ou prorrogada por motivos de força maior. Só quem receberá o certificado serão estudantes que conseguirem alcançar 60% de aproveitamento. Para se inscrever é preciso seguir estes requisitos: Ter, no mínimo, 16 anos;

Estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio, em qualquer de suas modalidades;

Ter CPF e comprovante de endereço. Como se inscrever no curso EAD de Redação? Os interessados poderão se inscrever até dia 15 de agosto, no endereço eletrônico: https://suap.ifsuldeminas.edu.br/inscricoesfic/efetuar_inscricao/665. O comprovante chegará por meio do e-mail cadastrado pelo aluno. Vale lembra que aquele que não comparecer no curso nos 15 primeiros dias poderá ser desligado do curso e o candidato excedente será convocado. O nome dos aprovados serão inseridos neste link: