Any Any ABRE CARGOS em São Paulo e no Paraná

A Any Any, rede de lojas que inspira-se nos momentos simples e significativos, que se transformam nas memórias mais deliciosas da vida através das vestimentas que oferece, está contratando novas pessoas para o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis:

Vendedor (a) – Shopping Center Vale – São José dos Campos – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Outlet Grande São Paulo – Itaquaquecetuba – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Outlet Catarina – Araçariguama – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Outlet Fernão Dias – Atibaia – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Shopping Mueller – Curitiba – PR – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Shopping Ribeirão – Ribeirão Preto – SP – Moda.

Falando mais sobre a Any Any, vale frisar que são mais de 50 lojas próprias distribuídas em São Paulo Capital, Interior, Distrito Federal e em Curitiba. Presente também em 300 pontos de vendas em diferentes regiões do Brasil, a Any Any oferece em suas lojas um mix completo de pijamas e homewear: Pijama, Pijama Soft, Camisola, Linha Maternidade, Short Doll, Plus Size, Lingerie, Pantufa e Sapatilha, além das linhas para o público Infantil e Masculino. Levando a eles o conceito de dormir com estilo.

Desde 2006 recebe o prêmio de melhor loja de lingerie do varejo, prêmio oferecido pelo Alshop em votação espontânea do público consumidor.

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

