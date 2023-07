aplicativo lança mensagens de vídeo instantâneas de 60 segundos (Confira!)

O Whatsapp, aplicativo de mensagens da Meta, empresa do bilionário Mark Zuckerberg, lançou recentemente um recurso que permite a seus usuários enviarem mensagens de vídeo instantâneas de até 60 segundos. A princípio, a empresa anunciou a novidade nesta quinta-feira (27/07) e deve agradar a muitas pessoas.

Todavia, através dessa nova funcionalidade, os usuários do Whatsapp poderão facilmente gravar vídeos de curta duração e os enviar durante as conversas com seus contatos na plataforma de mensagens. A Meta ainda afirma que o recurso é bastante simples, sendo que o processo se parece com o envio de áudio através do app.

Analogamente, com o novo recurso, os usuários da plataforma poderão gravar vídeos de até 60 segundos, mostrando a seus contatos do aplicativo, as suas atividades, o seu dia a dia, compartilhando um momento de suas vidas. Para enviar o arquivo midiático, é preciso selecionar a opção de vídeo e pressionar o botão.

Desse modo, com o botão pressionado o usuário consegue gravar um vídeo de curta duração para ser então compartilhado na plataforma de mensagens. Quem desejar ter as mãos livres na hora da gravação, é facilmente possível deslizar o botão para cima bloqueando e registrando o conteúdo através do aplicativo do Whatsapp.

Mensagens de vídeo

No momento em que os usuários da plataforma enviarem a mensagem de vídeo, eles serão reproduzidos de forma automática no modo silencioso, ao serem abertos por um de seus contatos no aplicativo. Em síntese, para ativar o áudio do conteúdo apresentado no app, é necessário que a pessoa toque na mensagem enviada.

Ademais, o Whatsapp afirma que não é preciso se preocupar com a proteção, já que os vídeos de curta duração enviados aos contatos do usuários, são protegidos por criptografia de ponta a ponta. Enfim, o novo recurso da plataforma é bastante seguro, da mesma maneira que os outros tipos de mensagens enviadas pelo aplicativo da Meta.

Aliás, vale ressaltar que a nova funcionalidade do aplicativo ainda está em fase de implementação, ou seja, ainda não está totalmente disponível aos usuários do mensageiro. No entanto, o recurso de vídeos de curta duração terá seu lançamento para todas as pessoas que utilizam a plataforma da Meta nas próximas semanas.

ChatGPT no Whatsapp

O novo sistema de inteligência artificial (IA) que leva o ChatGPT ao aplicativo de mensagens Whatsapp, LuzIA bateu a marca de um milhão de usuários no Brasil. O lançamento do chatbot no país foi no último dia 19 de julho. Aliás, com a tecnologia é possível transcrever áudios, criar conteúdos textuais, e responder a comandos de voz.



Deve-se observar que a nova ferramenta está disponível aos usuários brasileiros em português. A LuzIA possui um avatar, e um número de telefone do país. É um recurso rápido, prático e que garante respostas qualificadas. De fato, a tecnologia de inteligência artificial funciona da mesma forma que uma conversa no aplicativo.

Os usuários do Whatsapp que desejarem falar com a LuzIA devem, primeiramente, salvar o contato (11) 97255-3036 na agenda de seu aparelho celular. Em seguida, é preciso iniciar uma conversa com o chatbot. No aplicativo, não há a necessidade de realizar quaisquer cadastros, ou ainda, de fazer um download de um aplicativo.

Dessa maneira, pode-se utilizar a LuzIA nos dispositivos móveis, sem consumir o pacote de dados nos planos de telefonia que oferecem esse tipo de benefício aos seus usuários. Quando a pessoa adiciona o robô em seu aplicativo de mensagens, ela recebe os termos de proteção de dados e privacidade relativos ao Whatsapp.

LuzIA e o app de mensagens

Depois de adicionar o robô ao Whatsapp, o aplicativo fará uma apresentação do novo recurso. Irá aparecer a seguinte mensagem: “Eu sou LuzIA, a sua assistente pessoal. Estou aqui para te ajudar com o que precisar”. De fato, a ferramenta possui várias funções do ChatGPT, responde a perguntas, traduz textos e muito mais.

Em conclusão, a LuzIA também é capaz de transcrever áudios que as pessoas recebem pelo Whatsapp. Ela pode enviar comando de voz para inteligência artificial e criar imagens. Os desenvolvedores da tecnologia estão surpresos e felizes com a recepção que os usuários brasileiros deram à nova ferramenta, que é um sucesso no país.