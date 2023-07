Aposentados do INSS podem receber salário EXTRA a partir de dezembro e todos vão ao delírio

Uma grande parcela da população brasileira recebe seus benefícios previdenciários através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A princípio, o órgão garante o pagamento de inúmeros benefícios dispostos pelo Governo Federal. Entretanto, poucas pessoas têm conhecimento sobre o salário extra e seu pagamento em dezembro.

Todavia, é o INSS quem paga aos seus segurados, benefícios como aposentadoria, Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio-acidente, auxílio-doença, e ainda, o salário maternidade. Dessa maneira, é conveniente observar que muitas pessoas precisam do instituto para receber mensalmente, os valores a que têm direito.

Portanto, ao haver alguma alteração relacionada aos pagamentos de pensões e aposentadorias pelo INSS, é importante que se avise a população com antecedência. Isso se deve ao fato de que quaisquer alterações acabam por beneficiar ou não as pessoas que dependem dos pagamentos relacionados.

Deve-se observar que existe atualmente, uma grande fila para que sejam aprovados os benefícios dos cidadãos brasileiros, relativos aos auxílios concedidos pelo INSS. Uma das questões a ficar atento é relacionada à perícia médica, que não é realizada da maneira como deveria, causando inúmeros problemas.

INSS e o Governo Federal

Ademais, é necessário dizer que esses problemas relacionados ao rendimento de aposentados e pensionistas do INSS recaem principalmente no pagamento e aprovação dos benefícios relativos ao auxílio-acidente. Dessa maneira, o Governo Federal procura apresentar os melhores tratamentos aos beneficiários do instituto.

Aliás, há também uma busca por oferecer à população brasileira, um aumento exponencial em seu poder financeiro, aumentando a sua renda média mensal, através dos benefícios ligados ao INSS. Portanto, a notícia do recebimento de um salário extra, vem em um ótimo momento, beneficiando milhares de pessoas.

14º salário do INSS

Em síntese, a equipe econômica do Governo Federal tem realizado estudos para que se possa abrir a possibilidade do pagamento do 14º salário para os beneficiários do INSS. É preciso considerar que há uma análise em andamento para que se verifique se é possível ou não oferecer esse depósito ainda este ano.



Você também pode gostar:

Dessa forma, o Governo Federal tem discutido o assunto internamente, e ainda não veio à público para tratar da medida. Na verdade, os cálculos para ver se realmente há dinheiro em caixa ainda estão no início. Houve um grande investimento no INSS em busca de uma melhora nos serviços oferecidos à população brasileira.

Os segurados do INSS, aposentados e pensionistas, já têm garantido para esse ano, o pagamento de seu 13º salário. Portanto, pode ser que haja algum problema e que o pagamento do 14º salário não aconteça realmente este ano. Aliás, ele é um abono extra que tem como objetivo, melhorar a situação financeira da população.

Sendo assim, o pagamento do 14º salário pode ajudar no pagamento das contas no final de ano para muitas pessoas. Sua criação foi no ano de 2020 no momento em que o país se viu em uma crise sanitária causada pela pandemia de covid-19. Espera-se que ele minimize os prejuízos financeiros da população durante o período.

Valor do 14º salário

Em suma, o valor do 14º salário é o do piso salarial praticado esse ano, de R$1.320 para os beneficiários que recebem mensalmente este valor de suas aposentadorias ou pensões do INSS. Quem recebe acima desse montante, terá um acréscimo proporcional, chegando até a dois salários mínimos, segundo o teto previdenciário.

Portanto, cada beneficiário irá receber um abono extra, de acordo com os seus pagamentos mensais do instituto. Se, por exemplo, uma pessoa recebe R$4 mil de aposentadoria, ela terá direito então a R$2.640 de 14º salário, em 2023, devido ao limite máximo de recebimento de dois salários mínimos a que tem direito.

Para ter direito a receber o 14º salário do INSS, é preciso que o cidadão seja aposentado, pensionista, beneficiários que recebam auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-creche, ou ainda, auxílio-reclusão. Existem algumas situações em que a pessoa não terá direito a receber do instituto o abono.

Em conclusão, não recebem o 14º salário, pensionistas mensais vitalícios, beneficiários do amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural, e do auxílio-suplementar por acidente de trabalho. Agora, resta esperar para ver se o Governo Federal terá realmente dinheiro em caixa para pagar o benefício.