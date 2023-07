Apostas ganham R$ 600 mil; novo sorteio será sexta (28)

Duas apostas ganharam mais de R$ 600 mil no sorteio da Lotofácil, divulgado na noite de quinta-feira (27), pela Caixa Econômica Federal. O resultado oficial do prêmio, que estava estimado em R$ 1.700.000,00 aos apostadores, foi transmitido ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, no canal do Youtube da instituição.

Conforme informações da Caixa, uma aposta de Porto Alegre e outra de Sertãozinho, município de São Paulo, acertaram os 15 números sorteados e arrebataram R$ 641.059,65 cada.

Outras 225 obtiveram 14 acertos e receberam R$ 1.706,86; 8.469 cravaram 13 acertos e ganharam R$ 30. Em seguida, 10.0031 tiveram 12 acertos e levaram R$ 12,00, e, por fim, 54.0462 apostas foram ganhadoras de 11 acertos, podendo receber R$ 6,00.

Resultado Lotofácil 2874

01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23

Concurso 2873

No concurso realizado na quarta-feira (26), dois sortudos foram contemplados e receberam R$857.039,64 cada. Um dos ganhadores é de Uberlândia, Minas Gerais, e o outro de Aparecida de Goiânia, município de Goiás. Ambos fizeram uma aposta simples de apenas 15 números.

A Lotofácil é uma das modalidades mais recentes da Loteria e tem sorteios diários, de segunda-feira a sábado, às 20h. O próximo resultado será nesta sexta-feira (28), com uma quantia estimada em R$ 1.7 milhão.

Como jogar na Lotofácil?



Você também pode gostar:

Como o próprio nome diz, a Lotofácil é uma das modalidades mais simples da Loteria da Caixa. Para jogar, basta marcar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante e esperar pelo sorteio.

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, escolhendo 15 números no valor de R$ 3, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma. Por último, vale lembrar que é permitido aumentar os números conforme o preço da tabela, para assim ter mais chances de sair vencedor.

Tabela de valores

15 números – R$ 3,00

16 números – R$ 48,00

17 números – R$ 408,00

18 números – R$ 2.448,00

19 números – R$ 11.628,00

20 números – R$ 46.512,00?

Outras formas de ganhar

Conforme seja o desejo do jogador, existe a possibilidade de adquirir o Bolão Caixa no preço mínimo de R$ 12 e cotas superiores a R$ 4. Porém, um bolão tem de duas até sete cotas, para cada aposta de 15 números.

O método da Surpresinha também é uma alternativa para aqueles que desejam apostar, mas não tem números o suficiente. Desse modo, o sistema escolhe a numeração para o cliente.

Arrecadação

Diferente de outros modelos de sorteio, a Lotofácil tem um valor fixo para 11 a 13 acertos, distribuídos em: R$ 6 para 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 12 para 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados e R$ 30 para 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Assim, após a verificação de ganhadores fixos, a tabela fica divida em quatro:

62% para vencedores de 15 números

para vencedores de 15 números 13% para vencedores de 14 números

para vencedores de 14 números 10% para os vencedores dos 15 números nos concursos de final 0

para os vencedores dos 15 números nos concursos de final 0 15% ficam acumulados para a primeira faixa

Como sacar o dinheiro da Lotofácil?

Bem como todos os sorteios da loteria, o felizardo pode sacar o dinheiro do bilhete ganhador em qualquer casa lotérica caso o prêmio bruto seja de até R$ 2.112,00. No entanto, em valores acima do estipulado, é necessário se dirigir até uma agência da Caixa com um documento de identificação com CPF e recibo da aposta premiada.