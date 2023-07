Apple AirTag não está atualizando sua localização? Veja como consertar (2023)

Apple AirTag é um dos dispositivos mais comprados da Apple. Isso ocorre devido à funcionalidade que ele oferece. Garante que você não perderá nada até que a bateria esteja completamente descarregada. No entanto, quando você compra seu novo Apple AirTag e percebe que ele não está atualizando sua localização, pode ser uma grande dor de cabeça.

Se você também está enfrentando o mesmo problema com seu AirTag, não precisa se preocupar. O problema é mais comum do que parece. Aqui, neste guia, abordaremos várias maneiras de corrigir se o Apple Airtag não estiver atualizando sua localização e também discutiremos seus motivos.

Por que o Apple AirTag não está atualizando sua localização?

O Apple AirTap pode falhar ao atualizar sua localização se estiver fora do alcance. Outra coisa que pode impedir que o Apple AirTag atualize sua localização é a bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, a localização não será atualizada. Muito menos a localização, nem emite um sinal sonoro.

Fora isso, não pode haver mais problemas. No entanto, é possível que seu AirTag tenha sido submerso em água e esteja danificado, mas isso é bastante raro. Enfim, as coisas podem perder potencial com o tempo e o AirTag não é diferente. Se você acha que seu AirTag é novo o suficiente e é a primeira vez que vê esse problema, este guia pode ajudá-lo imensamente.

Como corrigir quando o Apple AirTag não atualiza sua localização?

Se o Apple AirTag não estiver atualizando sua localização, há muitas coisas que você pode tentar. No entanto, certifique-se de ler este guia em série para não perder nada.

Correção 1: encontre seu AirTag

A melhor maneira de começar a consertar seu Apple AirTag quando ele não está atualizando a localização é encontrá-lo. Embora possa ser uma tarefa difícil, mas você pode fazê-lo. Infelizmente, se você não conseguir encontrá-lo, não poderá corrigi-lo.

Normalmente, o Apple AirTag, quando não é capaz de atualizar sua localização, pode dar um erro como AirTag inacessível, mova-se para reconectar. Se esse for o seu caso também, não deixe de conferir nosso guia.

Correção 2: Desemparelhe e repare o AirTag

Agora que você encontrou seu AirTag e está em suas mãos, você pode desemparelhar e emparelhar novamente com seu iPhone. Este processo garante que seu AirTag seja capaz de atualizar suas localizações limpando todo o cache. Aqui estão os passos para fazê-lo:

No seu iPhone, abra o Encontre o meu aplicativo. Agora, mude para a guia Itens na parte inferior. Toque no seu AirTag. Deslize para cima para ver as configurações. Toque em Remover Item. Toque em confirme para aprovar sua seleção. Uma vez feito, emparelhe-o novamente.

É isso. Agora mantenha seu AirTag longe de você e verifique se ele consegue atualizar sua localização ou não. Caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 3: AirTag está fora do alcance

O problema mais comum pelo qual o AirTag não está atualizando é a localização porque está fora do alcance. O Apple AirTag usa Bluetooth para enviar seus sinais de GPS e ajudá-lo a encontrar seu produto conectado a ele. No entanto, como o alcance do Bluetooth é limitado a 10 metros ou 30 pés, se o seu AirTag for mais longe, ele não atualizará sua localização até que você chegue perto o suficiente.

Uma simples explicação para isso seria mover-se e verificar se ele atualiza o local. Quando seu AirTag conseguir se comunicar com seu iPhone via Bluetooth, a localização será atualizada e seu AirTag voltará a funcionar. No entanto, se esse não for o caso, passe para a próxima correção.

Correção 5: alterne o modo avião

Às vezes, tudo o que você precisa é ativar e desativar o modo Avião. Este processo é uma técnica antiga confirmada que corrige problemas de AirTag. Junto com isso, ele corrige problemas de rede associados, se houver. Cobrimos sobre isso na atualização de torres de celular em um iPhone.

No entanto, certifique-se de não alterná-lo rapidamente. Ative o modo Avião e aguarde alguns minutos para desligá-lo novamente. Uma vez feito isso, você pode reiniciar seu dispositivo e verificar se o Apple AirTag está atualizando sua localização ou não.

Correção 6: redefinir o AirTag

Agora que você encontrou seu AirTag, o próximo passo é redefini-lo. Redefinir o AirTag corrigirá quase todos os problemas que você está enfrentando no momento. No entanto, se você não sabe como redefini-lo, aqui estão as etapas:

Em seu AirTag, você notará um pequeno botão brilhante. Pressione e segure essa tecla por 5 segundos até ver uma luz vermelha piscando. Agora, aguarde 2 segundos e, em seguida, pressione e segure novamente.

Este processo irá redefinir o AirTag. Depois que o AirTag for reiniciado, tente conectar-se a ele novamente e verifique se ele pode atualizar sua localização ou não.

Correção 7: verifique a bateria do AirTag

Às vezes, o principal motivo para o AirTag não atualizar sua localização é uma bateria descarregada. A duração média da bateria de um AirTag é de 1 ano e, se usada regularmente, pode durar de 6 a 8 meses. Se você acha que o tempo passou, seria sensato o suficiente para substituir a bateria e verificar a atividade do local. Se você não sabe como trocar a bateria, siga estas etapas:

Em seu AirTag, há um pequeno botão branco que você usa para emparelhá-lo com seu iPhone. Vire seu AirTag de cabeça para baixo para ver a parte metálica brilhante. Pressione e gire no sentido anti-horário e essa tampa sairá. Agora, compre uma nova bateria CR2032 e substitua-a combinando a polaridade correta.

Depois de substituir a bateria, ela será ativada por padrão. Você não precisa fazer nada. Verifique se é capaz de atualizar sua localização ou não.

Mesmo após seguir todos os passos, se o seu AirTag ainda não estiver atualizando sua localização, pode haver um problema interno. Por outro lado, entrar em contato com o suporte ao cliente da Apple é sábio e bobo ao mesmo tempo.

Como o AirTag custa cerca de US$ 29, é melhor você comprar um novo, pensando que este está destruído ou chegou ao fim de sua vida útil. Por outro lado, se você fizer isso funcionar, não deixe de entrar em contato com o suporte ao cliente da Apple.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir se o Apple AirTag não estiver atualizando sua localização. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e tentaremos ajudar.

