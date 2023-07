Approach Comunicação OFERECE EMPREGOS em dois estados

Saiba o que é necessário para efetivar a sua inscrição!

A Approach Comunicação, empresa que atua há mais de 25 anos criando as melhores estratégias de relacionamento, reputação e influência, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Sendo assim, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, dê uma olhada na lista de cargos ofertados:

Assessor (a) de Imprensa Pleno – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Assessor (a) de Imprensa Pleno – Brasília – DF – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Atendimento e Produção II – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Coordenador (a) de Redes Sociais – São Paulo – SP – Efetivo: Desenvolver planejamentos estratégicos em colaboração com a estrutura horizontal de digital e conteúdo/ planejamento e criação; Supervisionar o desenvolvimento de planos específicos, a serem comentados e aprovados pelo gerente da conta.

Mais sobre a Approach Comunicação

Sobre a empresa, podemos frisar que a Approach Comunicação está entre as dez maiores agências do país e conta com mais de 200 funcionários com atuação transversal. Combina expertises de comunicação e habilidades para garantir as melhores estratégias e entregas para seus clientes.

Além disso, acredita na ética, transparência e na equidade entre as pessoas, e busca contribuir para que os funcionários e clientes pratiquem esses valores. Acredita que quando mais diversos, mais juntas as pessoas estão.

Como efetivar a sua inscrição?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Approach Comunicação, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!