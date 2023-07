Aprenda a enviar mensagens no WhatsApp sem adicionar o número

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, mas muitas vezes os usuários enfrentam dificuldades ao tentar enviar mensagens para pessoas que não estão em sua lista de contatos. Isso ocorre porque o aplicativo exige que o número de telefone esteja salvo na agenda do usuário.

No entanto, existem recursos e técnicas que tornam esse processo muito mais simples e permitem que você envie mensagens no WhatsApp sem a necessidade de adicionar o contato. Neste guia completo, você aprenderá várias maneiras de iniciar uma conversa no WhatsApp sem criar um novo contato.

1. Iniciando conversas pelo próprio aplicativo

Uma das maneiras mais convenientes de enviar uma mensagem para alguém no WhatsApp sem adicionar o contato é por meio do próprio aplicativo. O WhatsApp introduziu recentemente uma opção que permite que você entre em contato com números não registrados em sua lista de contatos. O processo é bastante simples e funciona tanto em dispositivos Android como iOS.

Abra o WhatsApp e acesse a tela inicial do aplicativo.

Toque no botão para iniciar uma nova conversa.

Clique no ícone de lupa para realizar uma busca.

Insira o número de telefone desejado, incluindo o código de área (por exemplo, +5521999999999).

Ao localizar o número, selecione “Conversar” e a conversa será iniciada instantaneamente.

Essa função é especialmente útil quando você precisa entrar em contato rapidamente com alguém sem a necessidade de salvar o número em sua lista de contatos.

2. Iniciando conversas pelo navegador do PC ou celular

Outra abordagem prática para enviar mensagens no WhatsApp sem adicionar o contato é usar o navegador de internet. Essa técnica pode ser usada tanto em computadores (Windows, macOS ou Linux) como em dispositivos móveis (Android ou iPhone – iOS). O processo é bastante simples:

Digite “wa.me/NÚMERO” (sem aspas) na barra de endereços do navegador.

Substitua “NÚMERO” pelo telefone da pessoa, incluindo o código do país e da região.

Por exemplo, se você quiser entrar em contato com um número fictício no Rio de Janeiro (RJ), você digitaria “wa.me/5521912345678” na barra de endereços.



Ao pressionar Enter, você será direcionado para o WhatsApp, onde poderá iniciar a conversa com o destinatário. Além disso, também é possível utilizar o domínio “api.whatsapp.com” para alcançar o mesmo objetivo. Siga os passos abaixo:

Digite “api.whatsapp.com/send?phone=NÚMERO” (sem aspas) na barra de endereços do navegador. Substitua “NÚMERO” pelo telefone, incluindo os códigos de área.

Essas alternativas garantem que você possa iniciar conversas no WhatsApp sem a necessidade de adicionar os contatos previamente, tornando o processo mais eficiente e ágil.

3. Mensagens pré-definidas e QR codes

Outra forma inteligente de enviar mensagens para não contatos no WhatsApp é por meio de mensagens pré-definidas e QR codes. O WhatsApp disponibiliza recursos para a criação de links com mensagens prontas, e existem geradores online que facilitam esse processo.

Utilizando plataformas como “invertexto.com/gerador-link-whatsapp“, você pode criar links personalizados com mensagens preestabelecidas e compartilhá-los diretamente com os destinatários.

Além disso, o WhatsApp gera um QR code exclusivo para compartilhar contatos. Basta acessar as configurações do aplicativo em seu celular Android ou iPhone (iOS) e tocar sobre o botão de código ao lado do seu perfil.

Ao compartilhar esse código com outras pessoas, elas poderão iniciar uma conversa diretamente com você, mesmo sem estar em sua lista de contatos.

4. Outras dicas úteis

Além das técnicas mencionadas acima, aqui estão algumas dicas adicionais que podem ser úteis ao enviar mensagens no WhatsApp sem adicionar o contato:

Ao usar links personalizados ou QR codes, é importante garantir que a outra pessoa esteja disposta a receber mensagens de desconhecidos. Respeite a privacidade e nunca envie mensagens indesejadas.

Lembre-se de que, ao enviar mensagens para pessoas que não estão em sua lista de contatos, elas podem não reconhecer seu número e podem ignorar sua mensagem ou até mesmo bloqueá-lo. Portanto, seja respeitoso e evite enviar spam ou mensagens indesejadas.

Algumas pessoas preferem manter sua privacidade e não compartilham seus números de telefone com desconhecidos. Respeite a decisão delas e, se não receber uma resposta, não insista.

Fique atento a possíveis golpes ou tentativas de phishing. Sempre verifique a autenticidade dos links e QR codes antes de clicar ou escanear.

Ademais, enviar mensagens no WhatsApp para pessoas que não estão em sua lista de contatos pode ser uma tarefa simples e rápida se você utilizar as técnicas corretas. Com as opções de iniciar conversas pelo próprio aplicativo, pelo navegador e utilizar mensagens pré-definidas e QR codes, você tem diversas alternativas para se comunicar com outras pessoas sem a necessidade de adicionar o contato.

Lembre-se sempre de respeitar a privacidade das pessoas e evite enviar mensagens indesejadas. Aproveite essas dicas e torne suas conversas no WhatsApp ainda mais eficientes e convenientes.