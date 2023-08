Aprenda como se inscrever nas instituições financeiras participantes do programa

O programa de renegociação de dívidas do Governo Federal, Desenrola, começou as suas operações em todo o país no início do mês de julho. A princípio, ele está disposto em três fases, sendo que as duas primeiras começaram no dia 17 de junho, com o perdão de dívida de até R$100 e renegociação de dívidas bancárias.

Todavia, espera-se que através do programa Desenrola, cerca de 30 milhões de cidadãos brasileiros inadimplentes sejam beneficiados. Além das pessoas com débitos de até R$100, incluídas na faixa 1, quem possui uma renda mensal de até R$20 mil e dívidas em instituições financeiras, sem limite, poderão participar.

Vale ressaltar que essas pessoas físicas estão incluídas na faixa 2 do Desenrola. Para elas, as instituições financeiras deverão oferecer uma renegociação de seus débitos em atraso, através de seus canais de contato. O processo será diretamente com os clientes dos bancos que participam do programa do governo.

Analogamente, muitos bancos já aderiram ao programa Desenrola do Governo Federal, oferecendo inúmeras oportunidades para que seus clientes paguem suas dívidas sem maiores problemas. De fato, a negociação está aberta aos inadimplentes, com diversas facilidades junto a essas instituições financeiras.

Instituições financeiras

Para renegociar as dívidas em atraso junto ao Banco Bradesco, é preciso ir ao site da instituição financeira, onde é possível fazer uma consulta junto ao número do CPF em um campo presente na tela da página da internet, de forma gratuita. Deve-se informar um código recebido pelo banco para ser direcionado a outra página.

Desse modo, a pessoa física nesta página poderá fazer a sua renegociação dos débitos em atraso, junto à instituição financeira. De acordo com o banco Bradesco, ele está oferecendo condições especiais de pagamento. Aliás, pode-se quitar os valores em até 60 vezes. Também é possível negociar pelo Whatsapp (11) 4858-5151.

Já para a renegociação de dívidas junto à Caixa Econômica Federal, a pessoa física deve acessar o aplicativo Caixa Tem, disponibilizado para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS. Deve-se selecionar a opção “Desenrola Brasil”. Se quiser, é possível ir ao site da instituição financeira para participar do programa.

O inadimplente pode consultar todos os benefícios que a Caixa Econômica está oferecendo no site Caixa Desenrola. Se preferir, o cidadão que possui débitos em atraso com a instituição financeira também pode acessar o Whatsapp do banco no número 0800-104-0104 ou no telefone 4004-0104 para regiões metropolitanas.



Desenrola Brasil

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em um balanço sobre o programa Desenrola, desde o último dia 17 de julho houve a renegociação de R$2,5 bilhões em 400 mil contratos de débitos. Houve a retirada de negativação no período de cerca de 3,5 milhões de inadimplentes com dívidas de até R$100 em duas semanas.

Vale ressaltar que o programa Desenrola é uma promessa de campanha do presidente Lula (PT). Sua criação tem como objetivo principal, a promoção de um mutirão de negociação de dívidas de pessoas físicas. A meta é tirar um grande número de cidadãos da lista de negativados e aumentar o potencial de consumo da população.

O levantamento da Febraban considera as renegociações de débitos da faixa 2 do programa Desenrola Brasil. São pessoas que contraíram suas dívidas até o dia 31 de dezembro do ano de 2022 com renda mensal de até R$20 mil. Aliás, em relação à faixa 1, foram desnegativadas as dívidas de cidadãos com o limite de R$100.

Programa do governo

Neste caso, as pessoas físicas que não possuem outros débitos, elas terão seus nomes limpos em determinados sistemas de proteção ao crédito, como o Serasa e o SPC, por exemplo. Em síntese, essa desnegativação das dívidas é um critério criado pelo Governo Federal, para que as instituições financeiras possam participar do programa.

O Ministério da Fazenda estimava no início do programa Desenrola Brasil, uma participação de 1,5 milhão de pessoas inadimplentes. Em conclusão, a meta do Governo Federal foi ultrapassada logo na primeira semana. Deve-se observar que a desnegativação não significa um perdão da dívida, o débito continuará a existir.

De fato, o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil tem sido um grande sucesso. Há uma busca da população brasileira por meios de quitar seus débitos, que foram contraídos devido à crises econômicas que o país passou nos últimos tempos. Durante a Covid-19, por exemplo, muitas empresas fecharam as portas e o desemprego aumento, o que fez com que muitas pessoas ficassem endividadas.