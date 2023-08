Aprenda essas dicas e despiste os criminosos

O WhatsApp se tornou uma das aplicações mais populares atualmente. No entanto, essa popularidade também trouxe consigo um aspecto negativo: a plataforma tornou-se um alvo atrativo para diversos tipos de golpes.

Um desses golpes é a clonagem do aplicativo, o que representa uma séria ameaça à segurança digital dos usuários. Esse tipo de ataque geralmente envolve o uso malicioso do WhatsApp em duplicação, que copiam a conta de um indivíduo para outro dispositivo, permitindo que o invasor tenha acesso às mensagens, contatos e arquivos pessoais da vítima.

Como funciona o golpe com a clonagem do WhatsApp?

Com a vulnerabilidade, as informações sensíveis podem ser comprometidas, levando a roubo de identidade, golpes financeiros e disseminação de conteúdo malicioso. Além disso, a clonagem do WhatsApp pode ser utilizada como uma tática para manipular amigos e familiares da vítima.

É de extrema importância estar atento(a) a alguns sinais que podem indicar se o aplicativo foi clonado. Em primeiro lugar, fique alerta ao receber códigos de verificação não solicitados, uma vez que é improvável que dois WhatsApp estejam associados ao mesmo número.

Mensagens suspeitas enviadas aos seus contatos também podem ser indícios de clonagem. Outro sinal é se a conta for bloqueada de forma inesperada ou se você for impedido(a) de acessá-la. Caso isso ocorra, é fundamental entrar em contato com o suporte e seguir as orientações fornecidas para recuperar a conta com segurança.

Apps espiões no WhatsApp também são uma grande ameaça

Aplicativos espiões são, de fato, uma ameaça real à segurança dos usuários. Eles têm a capacidade de monitorar as atividades do celular, incluindo as mensagens do WhatsApp. Esses aplicativos costumam ser instalados fisicamente no dispositivo, por isso é essencial estar atento(a) a softwares desconhecidos ou qualquer atividade suspeita no aparelho.

Fique atento(a) a falhas frequentes na conexão ou instabilidade, pois isso pode indicar que alguém está tentando acessar sua conta. Tomar cuidado ao utilizar redes Wi-Fi desconhecidas e revisar regularmente as configurações de segurança são medidas importantes para reforçar a proteção do celular.



Dicas para não cair no golpe

Para evitar a clonagem do WhatsApp, é fundamental seguir algumas dicas de segurança. Evite acessar o WhatsApp em dispositivos desconhecidos, especialmente computadores públicos, para evitar que suas informações pessoais fiquem vulneráveis a golpistas ou aplicativos espiões, principalmente quando utilizando o WhatsApp Web.

Uma medida de segurança essencial é ativar a verificação em duas etapas. Essa funcionalidade requer um código PIN personalizado para acessar a conta, adicionando uma camada adicional de segurança. Ative essa opção nas configurações do WhatsApp e escolha uma senha que seja fácil para você lembrar, mas difícil para outras pessoas adivinharem.

Verificar sempre as sessões ativas nas configurações é igualmente importante. Caso encontre alguma sessão desconhecida ou suspeita, encerre-a imediatamente e altere a senha do aplicativo.

Nunca compartilhe códigos de verificação. O WhatsApp nunca solicita códigos por e-mail, SMS ou telefone. Se você receber algum pedido desse tipo, desconfie.

Outra medida de segurança é manter o WhatsApp atualizado. As versões mais recentes corrigem falhas de segurança e implementam novas camadas de proteção.

Seguindo essas medidas preventivas, você estará protegendo efetivamente sua conta contra a clonagem e aumentará a segurança de suas informações pessoais. A prevenção é essencial para evitar problemas potenciais e garantir a privacidade de suas conversas e contatos.

Localização falsa para aumentar a segurança

Antes de tudo, é importante esclarecer que o aplicativo de localização falsa é originalmente destinado a desenvolvedores para testar a ferramenta de GPS em seus aplicativos. No entanto, outros usuários também podem instalá-lo, seja por questões de segurança ou para brincar com amigos. Com isso dito, veja o tutorial sobre como enviar uma localização falsa pelo WhatsApp.

Primeiro, instale o aplicativo Fake GPS Location Spoofer, disponível na Google Play Store ;

; Em seguida, é necessário configurar o seu dispositivo Android antes de prosseguir com o próximo passo;

Acesse a aba “Configurações de Sistema” do seu dispositivo e clique repetidamente em “Número da Versão” até que apareça a mensagem informando que você se tornou um desenvolvedor;

Agora, nas configurações, toque em “Programador”. É importante ter o Fake GPS já instalado em seu dispositivo;

Escolha a opção “Selecionar app de local fictício” e selecione o Fake GPS;

Em seguida, vá para as configurações do Android e selecione “Segurança e Localização”;

Clique em “Modo” e escolha a opção “Somente Dispositivo”;

Agora, saia das configurações do Android e abra o aplicativo Fake GPS;

Aceite os termos e, se redirecionado para uma página web, basta abrir o aplicativo novamente;

Na página inicial do Fake GPS, você encontrará um mapa onde poderá escolher o local falso a ser enviado no WhatsApp;

Por fim, abra seu mensageiro e escolha a opção “Localização Fixa”.

Não tem para iOS?

Quanto à disponibilidade desse recurso no iOS, a resposta é não. Como já mencionado, o Fake GPS não foi originalmente projetado para enviar localizações falsas pelo WhatsApp. É um aplicativo usado por programadores para testar softwares em desenvolvimento. O uso no mensageiro é uma funcionalidade “extra” que pode ser utilizada com responsabilidade e de forma consciente.