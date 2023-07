Apresentador da BBC é acusado de pagar milhares de dólares a adolescentes por imagens sexualmente explícitas

Tele BBC suspendeu um de seus principais apresentadores depois que ele foi acusado de supostamente pagar milhares de dólares a um adolescente por fotos sexualmente explícitas.

Eles revelaram que a primeira denúncia sobre o trabalhador não identificado ocorreu em maio, mas na última quinta-feira novas denúncias de natureza diferente foram feitas.

“A BBC tomou conhecimento de uma queixa pela primeira vez em maio”, disse um BBC disse o porta-voz.

“Novas alegações foram feitas na quinta-feira de natureza diferente e, além de nossas próprias investigações, também estivemos em contato com autoridades externas, de acordo com nossos protocolos.

“Também podemos confirmar que um funcionário do sexo masculino foi suspenso.

“Esperamos estar em posição de fornecer uma atualização adicional nos próximos dias, à medida que o processo continua. O conselho da BBC continuará a ser mantido atualizado.”

Por sua vez, o diretor-geral da BBC Tim Davie explicou que está “condenando totalmente os rumores infundados feitos na internet sobre alguns de nossos talentos de apresentação”

Do que o apresentador da BBC é acusado?

O que se sabe até agora é que um apresentador da BBCcuja identidade não foi revelada, teria pago mais de 35 mil dólares em troca de fotos sexualmente explícitas.

Enquanto isso, a mãe do adolescente disse ao The Sun que viu uma foto do apresentador no telefone de seu filho “sentado em um sofá em sua casa de cueca”.

apresentador de TV Rylan Clark foi à mídia social para negar publicamente que ele é o indivíduo acusado.

“Não sei por que meus nomes estão flutuando, mas essa história está ao sol – esse não sou eu, querida”, escreveu ele no Twitter.

“Atualmente estou filmando um show na Itália para o BBCentão tire meu nome de suas bocas.”