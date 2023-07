APROVADA propostas que ampliam direitos e proteção à mulher

O primeiro semestre do ano foi marcado por avanços significativos na luta pelos direitos e proteção das mulheres no Brasil. Foram aprovados 46 projetos de lei, 17 medidas provisórias, 18 projetos de decreto legislativo, 3 projetos de resolução, 2 projetos de lei complementar e 1 proposta de emenda à Constituição (PEC). Dentre essas propostas, destacam-se aquelas que ampliam e garantem direitos às mulheres, que são elas:

Luta pela Igualdade Salarial

No campo das relações de trabalho, a questão da igualdade salarial tem sido um tópico de debate intenso. No Brasil, um marco importante foi alcançado com a sanção da Lei 14.611, de 2023, garantindo direitos iguais de remuneração para homens e mulheres.

A luta por esse direito não é nova. Há décadas, organizações e ativistas de todo o mundo têm trabalhado para eliminar as disparidades salariais baseadas em gênero. No entanto, a concretização desse ideal tem sido um processo lento e gradual.

Proteção às Mulheres Vítimas de Feminicídio

Um dos destaques deste semestre é a aprovação de um projeto que estabelece uma pensão especial para os filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. O projeto, submetido a análise do Senado, propõe um auxílio no valor de um salário mínimo, destinado aos filhos biológicos ou adotivos e dependentes cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo.

Outra conquista é a inclusão na Lei Maria da Penha da medida protetiva de urgência. Isso significa que mulheres vítimas de violência poderão contar com a concessão imediata de medidas protetivas de urgência a partir da denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas.

Neste mesmo período, foi aprovado um projeto de lei que cria o selo “Empresa Amiga da Mulher”, concedido a empresas que adotem práticas de inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Para receber o selo, a empresa deve cumprir ao menos dois de quatro requisitos, dentre eles, reservar um percentual mínimo de 2% do quadro de pessoal para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Medidas Protetivas de Urgência

Direito de Troca de Implante Mamário

Ademais, as mulheres conquistaram também o direito de troca de implante mamário, colocado em virtude de tratamento de câncer, sempre que houver complicações ou efeitos adversos. O projeto de lei também prevê acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado para mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer.

Incentivo à Contratação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica

Direitos e proteção da mulher

Estes são apenas alguns dos muitos avanços que foram realizados no primeiro semestre deste ano no que diz respeito aos direitos e proteção das mulheres. Embora ainda haja muito a ser feito, é inegável que estamos caminhando na direção certa para garantir um futuro mais justo e igualitário para todas as mulheres no Brasil.