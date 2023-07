APROVADO! Confirmação de feriado anima brasileiros

É indiscutível a empolgação ao confirmar um feriado, seja no meio ou próximo do fim de semana. A possibilidade de ter um dia de folga é algo desejado por todos. Portanto, se você é um trabalhador em determinadas cidades brasileiras, pode começar a comemorar, pois o feriadão está garantido.

Se você quer saber todos os detalhes sobre o novo feriado aprovado, não deixe de conferir as informações abaixo. Assim, você poderá desfrutar de um descanso completo no dia determinado, caso seja morador das localidades em questão.

Celebração de aniversário da cidade

Os feriados são momentos especiais na vida de todas as pessoas. Eles concedem o direito de descansar, afastando-se das preocupações do trabalho e do estresse diário. Além disso, permitem celebrar e honrar momentos significativos nos municípios brasileiros.

Quando ocorre o aniversário de uma cidade, a celebração se torna ainda mais especial, adquirindo um significado maior. É um momento de reflexão sobre a história e o desenvolvimento regional, desde sua fundação até os dias atuais.

Essa oportunidade busca valorizar as conquistas alcançadas ao longo do tempo e reconhecer o trabalho daqueles que contribuíram para o desenvolvimento local. Nesse sentido, as cidades que comemoram seus aniversários têm motivos de sobra para celebrar.

Com uma rica história e uma cultura vibrante, a comemoração é justa. O aniversário da cidade é um momento de união, em que se celebra a cultura brasileira e homenageia o local onde as pessoas vivem. Dessa forma, é possível fortalecer os laços da comunidade e o orgulho pela região.

Feriado local (municipal)



O feriado regional é importante não apenas para comemorar a cultura e valorizar a região, mas também para tirar uma folga do trabalho e esquecer os problemas cotidianos. Isso permite fortalecer os laços e o senso de pertencimento local, valorizando ainda mais o lugar onde se vive.

Em outras palavras, a confirmação dos feriados locais evidencia a riqueza da cultura brasileira, presente em vários estados e municípios do país. Por isso, os cidadãos que têm o direito de celebrar esses dias por meio de suas cidades devem aproveitar ao máximo a novidade.

Dito isso, abaixo, segue a lista de municípios que comemoram aniversário neste mês de julho:

Ibiassucê – BA – 17/07;

Dona Francisca – RS – 17/07;

Itaquara – BA – 17/07;

Sabará – MG – 17/07;

Monção – MA – 17/07;

Conceição do Almeida – BA – 18/07;

Fronteira – MG – 18/07;

Cristalina – GO – 18/07;

Palmeira – SC – 18/07;

Luiz Alves – SC – 18/07;

Barreiros – PE – 19/07;

Abaré – BA – 19/07;

Boa Vista do Tupim – BA – 19/07;

Canápolis – BA – 19/07;

Bom Jesus do Oeste – SC – 19/07;

Camanducaia – MG – 20/07;

Aiuruoca – MG – 20/07;

Cafezal do Sul – PR – 20/07;

Andrelândia – MG – 20/07;

Feriados em âmbito nacional

Por último, os feriados nacionais seguintes são o Dia da Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra e Natal. Além disso, as respectivas datas para os dias de folga são: 7 de setembro, 12 de outubro, 2, 15 e 20 de novembro e 25 de dezembro.

É importante ressaltar que o Dia da Consciência Negra é reconhecido por leis municipais e, portanto, não é um feriado nacional propriamente dito.

Dessa forma, o feriado, sendo um momento de lazer, deve ser aproveitado com a família, amigos ou atividades prazerosas. Cada um pode usufruir dessas ocasiões da maneira que preferir, seja praticando esportes, viajando, lendo livros ou assistindo programas de TV.

Feriado prolongado em Belo Horizonte durante o mês de quem

Belo Horizonte terá uma semana com uma programação diferente do habitual. Na segunda-feira (15/8) comemora-se o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira. Essa data é um feriado municipal em comemoração à Assunção de Nossa Senhora desde 1967.

O comércio, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL-BH), poderá funcionar conforme com o critério dos comerciantes. A seguir, confira o funcionamento de alguns espaços da prefeitura durante o feriado.

Cemitérios Públicos e Municipais

Cemitérios da Paz, da Consolação, da Saudade, do Bonfim, bem como a Capela Velório do Barreiro funcionarão das 7h às 17h, exclusivamente para velórios e sepultamentos. Haverá plantão administrativo para agendamentos das 7h às 18h30.

Limpeza Urbana

A coleta de resíduos domiciliares ocorrerá normalmente, enquanto a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

BH Resolve

Não haverá atendimento no BH Resolve. Para solicitações e orientações, basta acessar o Portal de Serviços, PBH APP ou entrar em contato pelo telefone 156.