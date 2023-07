Aquisição da agência livre do Lakers ganha o selo de aprovação de LeBron James

Lebron James expressou sua aprovação para o Los Angeles Lakers‘ a agência livre se move em seu Instagram. O Purple and Gold não perdeu tempo em solidificar sua lista, recontratando jogadores importantes e fazendo adições cruciais para fortalecer seu elenco de apoio em torno da dupla dinâmica de Lebron James e Anthony Davis.

O Lakers não perdeu tempo no dia de abertura da agência gratuita, garantindo os serviços de Gabe Vincent, Príncipe Taurinoe Cam avermelhado. Além disso, eles pintaram Rui Hachimura para um lucrativo contrato de três anos e US$ 51 milhõesgarantindo sua presença contínua nas fileiras do Lakers.

À medida que o segundo dia se desenrolava, o Lakers continuou sua busca agressiva de talentos. Eles cuidaram dos negócios fechando Austin Reaves com um impressionante contrato máximo Early Bird de quatro anos e US$ 56 milhões. Além disso, eles conseguiram manter D’Angelo Russell com um contrato de dois anos e US$ 37 milhõesmantendo a guarda dinâmica na Lakers‘ dobrar. Os esforços da equipe não pararam por aí, pois também contrataram os serviços de Jaxson Hayesanteriormente do New Orleans Pelicanscom um dois anos contrato.

Ao presenciar essas aquisições, Lebron James levou para o seu História do Instagram para celebrar as proezas da agência livre do Lakers. Sem pronunciar uma única palavra, James compartilhou fotos de Reaves, D’Lo, Hachimura, Vincent, Príncipe, Avermelhadoe Hayes, acolhendo-os calorosamente na família Lakers. Os fãs interpretaram esse gesto como um sonoro endosso do talismã dos Lakers.

Mudanças no elenco do Lakers inspiram confiança no campeonato

A diretoria do Lakers merece muitos elogios por seus movimentos astutos ao reforçar o elenco. Enquanto a partida de Denis Schröder, que assinou com o Toronto Raptorsdeixa um vazio, as adições de Vicente, Príncipe, e Hayes sem dúvida, elevam o nível geral de talento da equipe.

Claro, o verdadeiro teste está na rapidez com que a nova lista pode encontrar coesão e replicar o sucesso do final da temporada do campanha 2022-23. No entanto, o Lakers deram aos torcedores muitos motivos para ficarem otimistas sobre suas aspirações ao campeonato. Com Lebron James liderando o ataque, o Lakers parece prestes a dominar a competição mais uma vez na próxima temporada.