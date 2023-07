Arda Guler está sofrendo de uma lesão no menisco do joelho direito

arda guler foi diagnosticado com uma lesão no menisco interno no joelho direito após exames. O jogador, que não treinava com o grupo há vários dias, vai regressar a Madrid para continuar o tratamento específico.

O alarme disparou na semana passada, quando o jogador se ausentou do Real Madrid treinando pela primeira vez na turnê americana. A princípio, tudo parecia indicar que ele sofria de um estiramento muscular e que faria sua estreia contra Manchester United. Mas a espera foi se arrastando e as dúvidas começaram a pairar sobre a condição física do jogador.

Nos dias seguintes, o jogador turco treinou à margem enquanto esperava poder integrar a equipa. No dia anterior ao Barcelona jogo, Arda fez a parte muscular do treino com a equipa e depois fez exercícios de recuperação. Depois de terminar, ele foi visto conversando com eu estou em Mihico médico da equipe.

Ancelotti confirmou em entrevista coletiva que não estaria no clássico, mas esperava-se que o lateral pudesse ter minutos no jogo contra Juventus. No entanto, os testes realizados atrapalharam todos os planos.

O que parecia ser uma mera tensão acabou por ser uma lesão no menisco interno do joelho direito. No momento não se sabe se há uma ruptura da cartilagem. Em princípio, o jogador regressa a Madrid para reforçar o tratamento e não para ser operado. O clube não quer definir calendário porque tudo vai depender da evolução do jogador