Ariana Grande alimenta preocupações com o casamento, sem aliança de casamento em Wimbledon

Ariana Grande estava sem a aliança de casamento novamente em Wimbledon neste fim de semana, alimentando ainda mais os rumores de que há problemas no paraíso com ela e o marido … o que pode ser válido.

Há meses circulam rumores de que o relacionamento deles pode estar em ruínas – devido, em parte, ao fato de o dedo nu de AG ser exposto repetidamente em postagens do IG que ela mesma publica … embora isso seja algo que ela explicitamente anulou no passado como BS.

No entanto, fomos informados por fontes com conhecimento direto de que Ari e Dalton, de fato, tiveram problemas com o casamento ultimamente … incluindo uma fase difícil alguns meses atrás. Não sabemos qual é o status deles agora, mas o que sabemos … Ari está longe de casa / ocupada no trabalho no Reino Unido – trabalhando em seu novo filme, ‘Wicked’, ao lado de Cynthia Erivo por um tempo agora.