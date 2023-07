Ariana Grande dando espaço ao BF Ethan Slater para resolver problemas com a esposa afastada

Ariana Grande não viu o namorado Ethan Slater pessoalmente por um tempo … porque ele está preocupado com sua ex-esposa e seu divórcio, e ela está dando a ele espaço para resolver as coisas.

.Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Ariana e seu colega de ‘Wicked’ não estão na mesma cidade há várias semanas. Ethan está atualmente em Nova York, tentando lidar com o fim de seu casamento com a ex-esposa, lilly jay.