Ariana Grande e Dalton Gomez não conseguiram sobreviver em um mundo pós-Covid

Fontes conectadas ao ex-casal com conhecimento direto disseram ao TMZ, quando Ariana e Dalton ficaram juntos em 2020, eles eram tudo um para o outro – companhia, romance, apoio … tudo isso.

Quando as restrições da Covid foram suspensas, fomos informados de que suas diferenças se tornaram alarmantemente aparentes. Dalton, um corretor de imóveis de Los Angeles, foi levado de volta pela celebridade de Ariana. Ele não lidou com a agenda dela, os paparazzi e as várias oportunidades que a tiraram de LA