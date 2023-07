Ariana Grande e Dalton Gomez se divorciam após dois anos de casamento

SA estrela Ariana Grande e seu marido Dalton Gomez estão prestes a se divorciar, de acordo com relatórios.

Grande e Gomez estão casados ​​há mais de dois anos, mas PageSix afirmou que o divórcio está em andamento. Dizem que os dois estão separados desde janeiro, embora tenham permanecido “incrivelmente amigáveis”.

“Eles tomaram a decisão juntos”, disse uma fonte ao PageSix. “Eles estavam tendo problemas antes de janeiro, mas querem continuar sendo melhores amigos.”

Alega-se que Gomez visitou Grande no set de Wicked em Londres recentemente em uma ‘última tentativa’ de salvar o casamento, mas não deu certo.

A fonte acrescentou: “Eles foram bons amigos durante todo o processo, e seus amigos e familiares tentaram protegê-los”.

Grande apareceu recentemente em Wimbledon sem sua aliança de casamento, gerando rumores de um divórcio com Gomez, que é três anos mais velho que ela.

Grande foi vista publicamente pela última vez usando sua aliança de casamento no show de Jeff Goldblum em Londres em abril. Os dois se casaram em maio de 2021 na casa de Grande em Montecito, Califórnia.

“Era minúsculo e íntimo – menos de 20 pessoas. A sala estava tão feliz e cheia de amor”, disse seu publicitário à People na época. “O casal e as duas famílias não poderiam estar mais felizes.”

O casamento ocorreu no ano civil depois que Gomez pediu a cantora em casamento com um anel de pérola e diamante feito com uma pérola que sua avó lhe deu de presente.

O casal agora está em processo de divórcio após cerca de dois anos de casamento.